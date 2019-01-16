16.01.2019, 07:15

Долой гигабайты хлама! Telia приглашает принять участие в генеральной цифровой уборке


rus.delfi.ee
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Naine vaatamas KV-d
Naine vaatamas KV-dFoto: Hendrik Osula

Telia приглашает частных лиц и предприятия участвовать в цифровой уборке. По инициативе Telia 25 января в Эстонии пройдет день цифровой уборки, в ходе которого компания призывает очистить свои компьютеры и смартфоны от бесполезных файлов и данных.

По словам директора подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна, цель начинания — помочь людям привести в порядок свою цифровую жизнь и стереть всю ненужную информацию, ставшую со временем цифровым мусором. Благодаря этому можно сделать работу своего компьютера и телефона быстрее.

”Эффект от дигитальной уборки сразу будет заметен, поскольку удаление цифрового мусора поможет освободить место в памяти устройств, ускорит их работу и сэкономит время. Не исключено, что участники генеральной цифровой уборки найдут в своих старых файлах позабытые некогда идеи и вдохновение для новых свершений”, — добавил Кярсна.

Пятница, 25 января, объявлена в Telia днем генеральной цифровой уборки, когда все работники смогут посвятить часть дня тому, чтобы привести в порядок хранящиеся в компьютерах и телефонах файлы, электронные письма, контакты и т.д. Свое участие в акции подтвердили SEB pank, Ericsson Eesti, PwC Eesti, Pipedrive, Tallinn Music Week, Союз защиты детей Эстонии, Центр эстонской фольклорной музыки, Таллиннская экономическая школа.

От имени Telia Eesti Тармо Кярсна пригласил присоединиться к акции все предприятия, учреждения и частных лиц, клиентов и партнеров Telia, чтобы положить начало ежегодному традиционному мероприятию, подобному проходящему в мае дню уборки природы ”Сделаем!”.

Все желающие принять участие в коллективной уборке дигитального мусора, могут зарегистрироваться в техноблоге Digitark. Здесь можно найти полезные статьи о том, как лучше организовать своё электронное пространство, а также хранить и систематизировать свои файлы так, чтобы это в будущем вошло в привычку.

На сайте можно проследить за онлайн-счетчиком, который будет отражать пространство, расчищенное от цифрового мусора на разных девайсах 25 января.

Тематические материалы собраны в отдельной рубрике техноблога Digitark.

Как на вашем предприятии организована работа с файлами и резервное копирование информации?

Например, в Telia все важные файлы хранятся на сетевом диске, а не на жестком диске компьютера, к тому же, всегда делается резервная копия всех документов. Компьютеры предприятия защищены антивирусом, а рабочая сеть — файрволом, чтобы уберечь компьютеры и сеть от вредоносных программ.

Одна из рекомендаций специалистов Telia заключается в том, что каждое предприятие должно обеспечить наличие места, необходимого для хранения данных, например, на сетевом диске и посоветовать работникам хранить все важные файлы там. Сеть фирмы необходимо надежно защитить файрволом.

Копию всех документов, не записанных на жесткий диск, рекомендуется записывать в облако. Так можно быть уверенным, что все документы всегда будут доступны, что бы ни случилось.

Протестировать безопасность работы своего предприятия можно ЗДЕСЬ.

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