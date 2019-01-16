Долой гигабайты хлама! Telia приглашает принять участие в генеральной цифровой уборке

Все желающие принять участие в коллективной уборке дигитального мусора, могут зарегистрироваться в техноблоге Digitark. Здесь можно найти полезные статьи о том, как лучше организовать своё электронное пространство, а также хранить и систематизировать свои файлы так, чтобы это в будущем вошло в привычку.
На сайте можно проследить за онлайн-счетчиком, который будет отражать пространство, расчищенное от цифрового мусора на разных девайсах 25 января.
Тематические материалы собраны в отдельной рубрике техноблога Digitark.
Как на вашем предприятии организована работа с файлами и резервное копирование информации?
Например, в Telia все важные файлы хранятся на сетевом диске, а не на жестком диске компьютера, к тому же, всегда делается резервная копия всех документов. Компьютеры предприятия защищены антивирусом, а рабочая сеть — файрволом, чтобы уберечь компьютеры и сеть от вредоносных программ.
Одна из рекомендаций специалистов Telia заключается в том, что каждое предприятие должно обеспечить наличие места, необходимого для хранения данных, например, на сетевом диске и посоветовать работникам хранить все важные файлы там. Сеть фирмы необходимо надежно защитить файрволом.
Копию всех документов, не записанных на жесткий диск, рекомендуется записывать в облако. Так можно быть уверенным, что все документы всегда будут доступны, что бы ни случилось.
Протестировать безопасность работы своего предприятия можно ЗДЕСЬ.