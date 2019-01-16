Долой гигабайты хлама! Telia приглашает принять участие в генеральной цифровой уборке

По словам директора подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна, цель начинания — помочь людям привести в порядок свою цифровую жизнь и стереть всю ненужную информацию, ставшую со временем цифровым мусором. Благодаря этому можно сделать работу своего компьютера и телефона быстрее.

”Эффект от дигитальной уборки сразу будет заметен, поскольку удаление цифрового мусора поможет освободить место в памяти устройств, ускорит их работу и сэкономит время. Не исключено, что участники генеральной цифровой уборки найдут в своих старых файлах позабытые некогда идеи и вдохновение для новых свершений”, — добавил Кярсна.

Пятница, 25 января, объявлена в Telia днем генеральной цифровой уборки, когда все работники смогут посвятить часть дня тому, чтобы привести в порядок хранящиеся в компьютерах и телефонах файлы, электронные письма, контакты и т.д. Свое участие в акции подтвердили SEB pank, Ericsson Eesti, PwC Eesti, Pipedrive, Tallinn Music Week, Союз защиты детей Эстонии, Центр эстонской фольклорной музыки, Таллиннская экономическая школа.

От имени Telia Eesti Тармо Кярсна пригласил присоединиться к акции все предприятия, учреждения и частных лиц, клиентов и партнеров Telia, чтобы положить начало ежегодному традиционному мероприятию, подобному проходящему в мае дню уборки природы ”Сделаем!”.