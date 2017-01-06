Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,25-59,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,30 руб./$1 (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 62,75 руб./EUR1 (-19 копеек), стоимость бивалютной корзины потеряла 17 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, составив 60,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,357 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 1,06 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 6 января связан со стабильно высокими мировыми ценами на нефть, несмотря на их утреннее небольшое снижение после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также информации о сокращении добычи Саудовской Аравией.