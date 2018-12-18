Долги на налогам есть, отчета — нет. Известная фирма по доставке еды прекратила свою деятельность?

Читатель Delfi сообщил, что предприятие прекратило деятельность в четверг в 18 часов вечера. ”Выдернули из розетки шнур и не сообщили ни курьерам, ни ресторанам, — написал читатель. — Курьеры продолжали находиться на службе. Поскольку с большинством из них заключены договора о партнерстве, то, скорее всего, никто своих денег не получит. Рестораны, перед которыми у фирмы большие долги, до сих пор ничего не знают”.

В Эстонии во главе mychef.ee стоит JTEPartners OÜ. Попытки дозвониться до указанного в качестве контакта номера не увенчались успехом. Фирма JTEPartners OÜ была основана в 2011 году. На настоящий момент ее задолженность по налогам составляет 13 510 евро. Проблемы с долгами возникли у фирмы еще в прошлом году, но тогда руководству как-то удалось их преодолеть. Положения это не спасло и в этом году у фирмы каждый месяц были финансовые трудности. Также не представлена одна налоговая декларация.

Отсутствует и экономический отчет за 2017 год. В 2016 году при обороте в 696 976 евро фирма оказалась в минусе на 24 355 евро. По состоянию на сентябрь этого года в фирме работало 11 человек.

По данным Creditinfo, действительными выгодополучателями являются Евген Александр Бирман, Джон Адриен Хайнес и UAB Foodout.lt.