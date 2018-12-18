Долги на налогам есть, отчета — нет. Известная фирма по доставке еды прекратила свою деятельность?(17)
По имеющимся данным, фирма по доставке еды mychef.ee прекратила свою деятельность. Само предприятие хранит молчание.
По имеющимся данным, фирма по доставке еды mychef.ee прекратила свою деятельность. Само предприятие хранит молчание.
Читатель Delfi сообщил, что предприятие прекратило деятельность в четверг в 18 часов вечера. ”Выдернули из розетки шнур и не сообщили ни курьерам, ни ресторанам, — написал читатель. — Курьеры продолжали находиться на службе. Поскольку с большинством из них заключены договора о партнерстве, то, скорее всего, никто своих денег не получит. Рестораны, перед которыми у фирмы большие долги, до сих пор ничего не знают”.
В Эстонии во главе mychef.ee стоит JTEPartners OÜ. Попытки дозвониться до указанного в качестве контакта номера не увенчались успехом. Фирма JTEPartners OÜ была основана в 2011 году. На настоящий момент ее задолженность по налогам составляет 13 510 евро. Проблемы с долгами возникли у фирмы еще в прошлом году, но тогда руководству как-то удалось их преодолеть. Положения это не спасло и в этом году у фирмы каждый месяц были финансовые трудности. Также не представлена одна налоговая декларация.
Отсутствует и экономический отчет за 2017 год. В 2016 году при обороте в 696 976 евро фирма оказалась в минусе на 24 355 евро. По состоянию на сентябрь этого года в фирме работало 11 человек.
По данным Creditinfo, действительными выгодополучателями являются Евген Александр Бирман, Джон Адриен Хайнес и UAB Foodout.lt.
”В июне эстонский поставщик услуги по доставке еды mychef.ee присоединился к крупнейшему на Украине и в странах Балтии поставщику услуги по доставке еды EDA.UA. Присоединение принесет в Эстонию полумиллионные инвестиции и новейшую технологию, которая позволит фирме выделиться среди конкурентов и увеличить свою долю на рынке”, — сообщил тогда в пресс релизе (уже бывший) член правления фирмы Танель Адер.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.