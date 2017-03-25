Долг правительственного сектора Эстонии уменьшился

Исходя из первоначальных данных, профицит бюджета правительственного сектора в прошлом году, составил 0,3% ВВП и уровень долга — почти 10% процентов ВВП.

В Департаменте статистики сообщили, что связанные с правительством обязательства сократились на 3%, а объем долгосрочных облигаций, выданных центральному правительству общественно-правовыми учреждениями и фондами, уменьшился на 7%, пишут "Деловые Ведомости".

Доля внешнего долга от долговых обязательств центрального правительства на сегодняшний день составляет 52%.

Общий уровень задолженности местных самоуправлений по сравнению с 2015 годом сократился на 3%.