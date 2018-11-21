Dolce & Gabbana отменил показ в Шанхае из-за обвинений в расизме

Вскоре после этого в официальном инстаграм-аккаунте Dolce & Gabbana появилось заявление, что аккаунты модного дома и Стефано Габбаны были взломаны, в связи с чем юридический отдел Dolce & Gabbana начал срочное разбирательство. Компания принесла извинения за ”несанкционированные посты”, заверив, что ”не испытывает ничего, кроме уважения, и Китаю и китайскому народу”. Габбана отверг подлинность приписываемых ему высказываний и признался в любви к китайской культуре.
Это не первый случай, когда модный дом Dolce & Gabbana подвергается критике в Китае. В прошлом году бренд выпустил рекламу, снятую на улицах Пекина. На фотографиях вместе с моделями в нарядах Dolce & Gabbana были обычные жители города, чаще всего одетые скромно. Пользователи Weibo заявили, что модный дом показал Пекин бедным и плохо развитым городом. В итоге Dolce & Gabbana удалили снимки с Weibo.