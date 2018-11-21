Dolce & Gabbana отменил показ в Шанхае из-за обвинений в расизме

Несколько дней назад модный дом разместил в соцсетях три видеоролика, в которых модель-азиатка пытается есть традиционные итальянские блюда — пиццу, пасту и канолли — китайскими палочками. Как пишет CNN, голос за кадром дает ей советы — например, не пытаться ”использовать палочки как ножи”. Ролики вышли на китайском языке и были опубликованы в том числе в крупнейшем сервисе микроблогов Китая Weibo.

Реклама возмутила пользователей Weibo, обвинивших Dolce & Gabbana в расизме и глумлении над китайской культурой. Среди тех, кто раскритиковал модный дом, были и знаменитости — например, актриса Чжан Цзыи, сыгравшая в фильме ”Мемуары гейши”. Ряд актеров, музыкантов и моделей, приглашенных на показ Dolce & Gabbana в Шанхае, отказались на него идти. Бренд удалил ролики с Weibo, хотя оставил их в своем официальном инстаграм-аккаунте.

Скандал усугубили высказывания, которые, как предполагается, сделал сооснователь Dolce & Gabbana Стефано Габбана в переписке с одной из пользовательниц инстаграма. Девушка упомянула дизайнера в посте с критикой рекламы бренда. Габбана ответил, что считает ролики ”данью уважения” Китаю и не согласен с решением удалить их с Weibo. Он заметил, что китайцев можно считать расистами, потому что они едят собак, и назвал Китай ”невежественной, грязной и вонючей мафией”. Утром 21 ноября собеседница Габбаны выложила скриншоты переписки в открытый доступ.