21.11.2018, 18:50

Dolce & Gabbana отменил показ в Шанхае из-за обвинений в расизме


rus.delfi.ee
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Dolce &amp; Gabbana отменил показ в Шанхае из-за обвинений в расизме
Foto: TONY GENTILE, REUTERS

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana отложил на неопределенный срок показ в Шанхае, который был запланирован на 21 ноября. Решение приняли в последний момент — из-за критики, которую в Китае вызвала рекламная компания показа, пишет "Медуза".

Несколько дней назад модный дом разместил в соцсетях три видеоролика, в которых модель-азиатка пытается есть традиционные итальянские блюда — пиццу, пасту и канолли — китайскими палочками. Как пишет CNN, голос за кадром дает ей советы — например, не пытаться ”использовать палочки как ножи”. Ролики вышли на китайском языке и были опубликованы в том числе в крупнейшем сервисе микроблогов Китая Weibo.

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#DGlovesChina ? More like #DGdesperateforthatChineseRMB lol. In a bid to further appeal to luxury's covetable Chinese consumers, @dolcegabbana released some hella offensive “instructional” videos on the usage of chopsticks. Pandering at it's finest, but taken up a notch by painting their target demographic as a tired and false stereotype of a people lacking refinement/culture to understand how to eat foreign foods and an over-the-top embellishment of cliché ambient music, comical pronunciations of foreign names/words, and Chinese subtitles (English added by us), which begs the question—who is this video actually for? It attempts to target China, but instead mocks them with a parodied vision of what modern China is not...a gag for amusement. Dolce & Gabbana have already removed the videos from their Chinese social media channels, but not Instagram. Stefano Gabbana has been on a much-needed social media cleanse (up until November 2nd), so maybe he kept himself busy by meddling with the marketing department for this series. Who wants to bet the XL cannoli “size” innuendos were his idea? Lmao. • #dolceandgabbana #altamoda #rtw #dgmillennials #stefanogabbana #shanghai #chinese #italian #cannoli #meme #wtf #dumb #lame #chopsticks #foodie #tutorial #cuisine #italianfood #asianmodel #asian #chinesefood #dietprada

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Реклама возмутила пользователей Weibo, обвинивших Dolce & Gabbana в расизме и глумлении над китайской культурой. Среди тех, кто раскритиковал модный дом, были и знаменитости — например, актриса Чжан Цзыи, сыгравшая в фильме ”Мемуары гейши”. Ряд актеров, музыкантов и моделей, приглашенных на показ Dolce & Gabbana в Шанхае, отказались на него идти. Бренд удалил ролики с Weibo, хотя оставил их в своем официальном инстаграм-аккаунте.

Скандал усугубили высказывания, которые, как предполагается, сделал сооснователь Dolce & Gabbana Стефано Габбана в переписке с одной из пользовательниц инстаграма. Девушка упомянула дизайнера в посте с критикой рекламы бренда. Габбана ответил, что считает ролики ”данью уважения” Китаю и не согласен с решением удалить их с Weibo. Он заметил, что китайцев можно считать расистами, потому что они едят собак, и назвал Китай ”невежественной, грязной и вонючей мафией”. Утром 21 ноября собеседница Габбаны выложила скриншоты переписки в открытый доступ.

Вскоре после этого в официальном инстаграм-аккаунте Dolce & Gabbana появилось заявление, что аккаунты модного дома и Стефано Габбаны были взломаны, в связи с чем юридический отдел Dolce & Gabbana начал срочное разбирательство. Компания принесла извинения за ”несанкционированные посты”, заверив, что ”не испытывает ничего, кроме уважения, и Китаю и китайскому народу”. Габбана отверг подлинность приписываемых ему высказываний и признался в любви к китайской культуре.

Это не первый случай, когда модный дом Dolce & Gabbana подвергается критике в Китае. В прошлом году бренд выпустил рекламу, снятую на улицах Пекина. На фотографиях вместе с моделями в нарядах Dolce & Gabbana были обычные жители города, чаще всего одетые скромно. Пользователи Weibo заявили, что модный дом показал Пекин бедным и плохо развитым городом. В итоге Dolce & Gabbana удалили снимки с Weibo.

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