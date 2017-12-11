Доклад: продажи оружия в мире выросли впервые за пять лет

В 2016 году США сохранили мировое лидерство по продажам оружия. На втором месте с большим отставанием — Великобритания, на третьем — Россия, сообщил институт SIPRI в Стокгольме.

Боеприпасы, бронетехника, беспилотники… В 2016 году глобальный рынок вооружений впервые за последние пять лет увеличился: мировые продажи оружия выросли, по сравнению с 2015 годом, на 1,9 процента, а с 2002-м — на 38 процентов. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник, 11 декабря, новые данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Как отмечается в докладе, суммарный объем продаж 100 крупнейших оборонных концернов мира ("Топ-100") в 2016 году составил 374,8 млрд долларов. При этом мировым лидером в этой области остаются США: в 2016 году американские предприятия увеличили продажи военной продукции на 4 процента, достигнув отметки в 217,2 млрд долларов.

Этому способствовало не только участие военнослужащих США в ряде зарубежных операций, но и поставки за границу крупных оборонных комплексов. К примеру, крупнейший в мире производитель оружия — американский концерн Lockheed Martin — по выгодной цене продает новые истребители F-35 таким странам, как Великобритания, Италия и Норвегия. В то же время основным клиентом оружейного гиганта по-прежнему являются военно-воздушные силы США.

Россия — на 3-м месте в мире по объемам продаж

Крупные американские компании вроде Lockheed Martin доминируют и в рейтинге SIPRI. Доля США на рынке "Топ-100" составляет 57,9 процента. Второе место в списке лидеров в торговле оружием занимают западноевропейские страны, а третье — Россия, ее доля составляет 7,1 процента общего объема мировых продаж. Суммарный оборот десяти крупнейших российских производителей вооружений вырос на 3,8 процента, достигнув 26,6 миллиарда долларов.

В Западной Европе наблюдается неоднозначная тенденция: в то время как французские и итальянские компании сокращают продажи оружия, немецкие и британские концерны наращивают прибыль. К примеру, продукция немецких производителей танков и БТР Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall пользуется большим спросом как в Европе, так и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

"Сложно утверждать, что между ростом закупок вооружений и затянувшимися войнами существует прямая взаимосвязь. В то же время некоторая закономерность, конечно, есть: отдельные виды вооружений пользуются повышенным спросом — к примеру, боеприпасы и наземные транспортные средства", — поясняет директор программы военных расходов в SIPRI Од Флёран. К тому же на фоне эскалации конфликтов во многих регионах мира усиливаются тревожные настроения, указывает эксперт. Хотя стоит отметить: львиную долю своей продукции оборонные предприятия поставляют не на экспорт, а по заказам министерства обороны конкретной страны.

Южная Корея вооружается

Об этом свидетельствует и пример Южной Кореи, где продажи местных оборонных предприятий в 2016 году выросли на 20,6 процентов. "Совершенно очевидно, что это связано с ситуацией в области безопасности в регионе", — отмечает Од Флёран. Сеул усматривает в провокациях своего соседа — КНДР серьезную угрозу и в ответ выделяет больше средств на оборону. От этого в свою очередь выигрывают местные производители оружия, которые в основном обслуживают заказы южнокорейского Минобороны.

По мнению экспертов SIPRI, среди ведущих производителей оружия находится и Китай. Но у исследователей нет достоверных данных, поэтому КНР в рейтинг " Топ-100" не включили. "Тем не менее, мы предполагаем, что китайские оборонные концерны входят в двадцатку крупнейших мировых производителей оружия", — подчеркивает Од Флоран.

Рост экспорта вооружений из РФ замедлился.

Что же касается традиционных импортеров оружия, то у некоторых из них, по всей видимости, закончились деньги. "Падение цен на нефть и газ столь сильно ударило по бюджетам многих африканских и южноамериканских стран, что они закупили меньше оружия, чем изначально планировали", — рассказывает эксперт SIPRI Флоран.

Последствия кризиса ощутили на себе и российские оборонные концерны. Впрочем, объемы продаж российского оружия продолжают расти, хотя и не столь стремительно. В числе основных причин замедления темпов — падение цен на нефть и газ, а также санкции ЕС и США, введенные против России, говорится в докладе SIPRI.