Доходы от сети пакоматов Omniva выросли на 92%

В 2016 году обороту компании почтовых услуг Omniva вырос на 89% и составил 2,529 млн евро, в свою очередь, убытки компании сократились в несколько раз и составили 34 476 евро, свидетельствую данные компании Firmas.lv.

Доходы от обслуживания сети пакоматов в прошлом году выросли на 92,5%, достигнув отметки в 1,716 млн евро. Доходы от курьерских услуг увеличились на 82% и составили 823 374 евро.

В 2017 году доходы планируется увеличить на 55%, говорится в финансовом отчете.

Компания Omniva основана в 2012 году, основной капитал составляет 2945 евро. Предприятие принадлежит эстонской почтовой компании Eesti Post.