Доходы от продаж Telia выросли на 2%

Пайос подчеркнул то, что высокие экономические показатели являются необходимым условием для реализации запланированных крупных инвестиций: во втором квартале они составили 12,3 миллиона евро.

”Приоритетом для нас является качество мобильной связи и рост скорости мобильного интернета, а также модернизация кабельной интернет-сети. Оптоволоконная сеть Telia позволяет нашим клиентам пользоваться скоростным интернет-соединением со скоростью до 1 Гбит/с, и мы продолжим вести работы по обновлению сети во всей Эстонии”, — добавил Пайос.

К концу первого полугодия в Telial насчитывалось 948 000 подключений к мобильным услугам, что на 30 000 больше, чем в прошлом году. Быстро растет и количество активных пользователей мобильным интернетом, которое увеличилось на 50 000, достигнув показателя в 398 000 пользователей. За шесть месяцев этого года Telia улучшило качество мобильной связи в 500 географических точках по всей Эстонии и продолжает активную работу по развитию сети. Мощный рост в сети Telia показали и звонки VoLTE (voice over LTE), то есть мобильные звонки в сети 4G, которые составляют примерно 20% от всех звонков в сети Telia. Telia — единственный в Эстонии мобильный оператор, который предлагает своим клиентам высококачественную мобильную связи VoLTE.

По состоянию на конец июня кабельным интернетом Telia пользовались 239 000 клиентов, увеличив этот показатель на 6000 по сравнению с годом ранее. Свой вклад в это внес и проект по модернизации сети, в результате которого десятки тысяч домов Эстонии получили доступ к быстрому и современному интернет-соединению.

Продемонстрировала рост и сфера телевидения — на конец кторого квартала услугой Telia TV на базе IPTV и 4G пользовались 205 000 клиентов. Количество пользователей ТВ-услуги выросло на 3000 клиентов.

Устойчивый рост наблюдается и в области ИТ-услуг Telia. Все больше эстонских предприятий доверяют свою ИТ-инфраструктуру заботам специалистов Telia.

В Telia Eesti трудятся 1800 человек, целью предприятия является лидирующая позиция в приоритетных для компании областях рынка.