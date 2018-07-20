20.07.2018, 17:01

Доходы от продаж Telia выросли на 2%


rus.delfi.ee
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Telia pressikonverents
Foto: Madis Veltman

В первом полугодии Telia Eesti увеличила доходы от продаж и доходность предприятия, увеличилось и количество клиентов предприятия, пользующихся телевидением, интернетом и мобильными услугами компании. Высокие экономические показатели позволяют предприятию продолжить объемные инвестиции в развитие интернет-сети и мобильной связи.

В первом полугодии 2018 доходы от продаж Telia составили 143 миллиона евро, что на 2,1% больше, чем в том же периоде прошлого года. Доходность предприятия выросла на 8,9% и составила 47,8 милиона евро, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 43,9 миллиона евро. Инвестиции Telia за первые шесть месяцев этого года достигли 19,1 миллиона евро.

По словам руководителя Telia Eesti Роберта Пайоса, экономические показатели второго квартала в целом первого полугодия еще раз подтверждают то, что компания хорошо управляется и ведет свою деятельность в правильном направлении.

”Telia продолжит курс на инновации. Мы уже разработали для своих клиентов такие важные услуги как мобильные платежи mTasku, решение, позволяющее обменивать шаги на мобильный интернет, а также Telia TV на базе технологии IPTV, количество пользователей которой растет. Этот рост показывает, что клиенты высоко ценят нашу ТВ-платформу и выбор каналов. Мы продолжим в том же духе”.

Пайос подчеркнул то, что высокие экономические показатели являются необходимым условием для реализации запланированных крупных инвестиций: во втором квартале они составили 12,3 миллиона евро.

”Приоритетом для нас является качество мобильной связи и рост скорости мобильного интернета, а также модернизация кабельной интернет-сети. Оптоволоконная сеть Telia позволяет нашим клиентам пользоваться скоростным интернет-соединением со скоростью до 1 Гбит/с, и мы продолжим вести работы по обновлению сети во всей Эстонии”, — добавил Пайос.

ТОП

К концу первого полугодия в Telial насчитывалось 948 000 подключений к мобильным услугам, что на 30 000 больше, чем в прошлом году. Быстро растет и количество активных пользователей мобильным интернетом, которое увеличилось на 50 000, достигнув показателя в 398 000 пользователей. За шесть месяцев этого года Telia улучшило качество мобильной связи в 500 географических точках по всей Эстонии и продолжает активную работу по развитию сети. Мощный рост в сети Telia показали и звонки VoLTE (voice over LTE), то есть мобильные звонки в сети 4G, которые составляют примерно 20% от всех звонков в сети Telia. Telia — единственный в Эстонии мобильный оператор, который предлагает своим клиентам высококачественную мобильную связи VoLTE.

По состоянию на конец июня кабельным интернетом Telia пользовались 239 000 клиентов, увеличив этот показатель на 6000 по сравнению с годом ранее. Свой вклад в это внес и проект по модернизации сети, в результате которого десятки тысяч домов Эстонии получили доступ к быстрому и современному интернет-соединению.

Продемонстрировала рост и сфера телевидения — на конец кторого квартала услугой Telia TV на базе IPTV и 4G пользовались 205 000 клиентов. Количество пользователей ТВ-услуги выросло на 3000 клиентов.

Устойчивый рост наблюдается и в области ИТ-услуг Telia. Все больше эстонских предприятий доверяют свою ИТ-инфраструктуру заботам специалистов Telia.

В Telia Eesti трудятся 1800 человек, целью предприятия является лидирующая позиция в приоритетных для компании областях рынка.

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