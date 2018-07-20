Доходы от продаж Telia выросли на 2%

В первом полугодии Telia Eesti увеличила доходы от продаж и доходность предприятия, увеличилось и количество клиентов предприятия, пользующихся телевидением, интернетом и мобильными услугами компании. Высокие экономические показатели позволяют предприятию продолжить объемные инвестиции в развитие интернет-сети и мобильной связи.
В первом полугодии 2018 доходы от продаж Telia составили 143 миллиона евро, что на 2,1% больше, чем в том же периоде прошлого года. Доходность предприятия выросла на 8,9% и составила 47,8 милиона евро, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 43,9 миллиона евро. Инвестиции Telia за первые шесть месяцев этого года достигли 19,1 миллиона евро.
По словам руководителя Telia Eesti Роберта Пайоса, экономические показатели второго квартала в целом первого полугодия еще раз подтверждают то, что компания хорошо управляется и ведет свою деятельность в правильном направлении.
”Telia продолжит курс на инновации. Мы уже разработали для своих клиентов такие важные услуги как мобильные платежи mTasku, решение, позволяющее обменивать шаги на мобильный интернет, а также Telia TV на базе технологии IPTV, количество пользователей которой растет. Этот рост показывает, что клиенты высоко ценят нашу ТВ-платформу и выбор каналов. Мы продолжим в том же духе”.