Доходы Merko Ehitus от продаж в первом квартале 2018 года выросли до 80,3 млн евро

”В первом квартале на рынке строительства продолжились тенденции прошлого года: давление, направленное на рост входных цен, и ограниченная доступность строительных ресурсов. В цепочке ценности в сфере строительства происходит сдвиг рисков между участвующими сторонами, что оказывает влияние и на предприятия, являющиеся генеральными подрядчиками, и в конечном итоге на заказчиков. Несмотря на то, что по сравнению с первым кварталом прошлого года объемы строительства выросли, и прибыльность строительных услуг повысилась, в целом нас не устраивает результат в сфере строительства заказчику. Мы по-прежнему в поиске решений для повышения эффективности, как в руководстве проектами, так и в сфере расходов, а также нахождении оптимального соотношения риска и прибыли, но не за счет качества строительства. Больших изменений за один квартал не будет, но исключительно сам по себе рост объемов строительства не является целью”, — добавил Андрес Тринк.

В первом квартале Merko Ehitus продало 51 квартиру, а в тот же период в прошлом году — 141 квартиру. ”Хотя по результатам первого квартала доля сферы девелопмента квартир уменьшилась, это имело чисто технический характер: продажи зависят от получения разрешения на использование объекта, после чего мы можем начинать передавать квартиры покупателям. Число квартир, проданных по предварительным договорам, выросло, и эти продажи будут реализованы в следующих кварталах. Больших изменений за первые три месяца года на рынке продажи квартир в столицах Эстонии, Латвии и Литвы мы не наблюдали. В настоящий момент экономическая среда в странах Прибалтики благоприятная, условия финансирования выгодные и покупательская способность не снижается. В девелопменте многоквартирного жилья по желанию клиентов следует по-прежнему и еще больше уделять внимание продуманным и устойчивым решениям, а также целостной жизненной среде. Объем девелопмента многоквартирного жилья может быть увеличен за счет более эффективного и рационального процесса выдачи разрешений на строительство и планировочных решений. В первом квартале мы запустили четыре новых девелоперских проекта с более чем 140 квартирами и планируем вывести в этом году на рынок несколько новых девелоперских проектов как в Вильнюсе, Таллинне, так и в Риге”, — добавил Андрес Тринк, комментируя результаты в сфере девелопмента многоквартирного жилья.

Доходы Merko Ehitus от продаж в первом квартале 2018 года составили 80,3 млн. евро (по сравнению с 58,1 млн. евро за тот же период в прошлом году рост составил +38%), EBITDA 1,8 млн., прибыль до налогов 1,3 млн., а чистая прибыль 1,1 млн. евро. За первые три месяца 2018 года концерн заключил новые договоры на общую сумму 22,3 млн. евро, в том числе в Эстонии на строительство общественного пространства в центральной части города Курессааре, и в Латвии — на осуществление дополнительных работ в комплексе Z-Towers. По состоянию на 31.03.2018 портфель договоров концерна Merko Ehitus составлял 291,9 млн. евро.

В первом квартале крупнейшими находящимися в работе объектами были: в Эстонии — торговый центр T1 Mall of Tallinn, квартал Маакри, корпус-В бизнес-центра Öpiku, жилой квартал Ноблесснера, бизнес-центр на Пярнуском шоссе, 22, расширение производственного здания Wendre, резиденция посольства Китайской Народной Республики, здание офиса Tallink, государственная гимназия Виймси и многоквартирный дом на ул. Тоом-Кунинга, 21; в Латвии — торговые центры Akropole и Alfa, комплекс Z‑Towers и музыкальная школа-концертный зал в Вентспилсе; в Литве — расширение гостиницы Radisson Blu Hotel Lietuva, гостиница Neringa Hotel, фабрика Philip Morris и девелоперские проекты Rinktines Urban и Basteja Life; в Норвегии — реновация и перестройка офисного здания Akersgata 8 в Осло.