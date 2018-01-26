Доходность Telia Eesti выросла на 5,6%

В четвертом квартале прошлого года и в целом за 2017 год выручка от реализации и доходность Telia Eesti выросли.

Выручка от реализации услуг Telia в 2017 году увеличилась на 3,1% и достигла 226,4 миллиона евро. В четвертом квартале прошлого года этот показатель равнялся 57,6 миллиона евро (3,2%). Доходность предприятия в 2017 году выросла на 5,6%, составив 90,4 миллиона евро. Соответствующие показатели четвертого квартала — 3,6% и 22 миллиона евро.

Финансовый директор Telia Eesti Кадир Кале отметил, что свою роль в столь хороших финансовых результатах сыграли усилия по развитию сразу нескольких сфер деятельности.

”Еще до вступления в силу регуляции Евросоюза в сфере роуминга Telia начала предлагать клиентам пакеты, позволяющие пользоваться роумингом по эстонской цене, которые сразу стали пользоваться популярностью. На телевизионные услуги повлияла ситуация с каналами в зоне свободного вещания, а на развитии услуг интернет-соединения сказывается проект по модернизации сети, который мы начали в прошлом году — результаты его внедрения мы увидим в 2018. В совокупности все это стало залогом успешного 2017 года”.

В добавок к вышесказанному, в прошлом году Telia представила на рынке Эстонии несколько новаторских решений. Например, в рамках саммита по развитию цифровых технологий главы европейских государств и местные жители смогли увидеть первый экскаватор, работающий на базе технологии 5G. На рынке появилась и первая услуга электронного автомобильного страхования, разработанная совместно с ERGO. Кроме того, клиенты Telia Eesti получили возможность пользоваться услугами MINU.TV и Spotify на условии zero ratingu, то есть, не расходуя объем интернета своего пакета.

В прошлом году предприятие выросло во всех основных сферах своей деятельности. Количество подключений к мобильной сети Telia к концу 2017 года достигло 925 000, увеличившись за год на 24 000. Прибавилось и количество активных пользователей мобильным интернетом: прирост за год также составил 24 000, а в целом этот показатель на конец года равнялся 360 000 пользователей.

2017 год стал успешным и для сферы телевизионных услуг, на который существенное влияние оказал выход каналов TV3 и Kanal 2 из зоны свободного вещания, после которого многие зрители начали поиск нового ТВ-провайдера. К концу года Telia TV насчитывало более 200 000 частных клиентов, которые смотрят телевидение благодаря технологиям IPTV и 4G.

Количество пользователей широкополосного интернета Telia за год выросло на 5000 и составило 238 000 клиентов.

В Telia Eesti работают 1900 человек, в своей основной сфере деятельности предприятие занимает лидирующую позицию на рынке.