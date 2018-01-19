По состоянию на 1 января предприятие SEB Varahaldus управляет пенсионным имуществом свыше 141 000 жителей Эстонии на общую сумму порядка 700 миллионов евро. В прошлом году люди, накапливающие к пенсии, для обеспечения своего будущего внесли в пенсионные фонды SEB II ступени свыше 90 миллионов евро, сообщает пресс-служба SEB.

Доходность наиболее популярных пенсионных фондов — Прогрессивного и Энергичного фондов SEB — в которых к пенсии делают накопления свыше 122 000 жителей Эстонии, оставалась в положительной динамике на протяжении пяти последних лет подряд.

”Из года в год увеличивается количество лиц, делающих накопления к пенсии, а также увеличивается объем активов, что означает всё более возрастающую ответственность как для управляющих имуществом, так и для самих инвесторов. Наша цель заключается в том, чтобы предложить пенсионным инвесторам остающуюся на конкурентоспособном уровне доходность, не слишком концентрируя при этом риски. Принимая инвестиционное решение, мы в первую очередь учитываем интересы людей, накапливающих к пенсии, чтобы достичь максимально положительного результата. При этом мы готовы оказывать поддержку людям, накапливающим к пенсии, предоставляя компетентную информацию и знания, как в будущем достичь желаемой цели, установленной в отношении накоплений”, — сказал глава SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Холст.

Доходность пенсионных фондов SEB в 2017 году была положительной, причем доходность наиболее популярных фондов, Прогрессивного фонда SEB и Энергичного фонда SEB, опережала инфляцию по стране, начиная с самого момента их основания.

”В 2017 году успех в плане инвестиций в акции был нам обеспечен за счет того, что мы отдавали предпочтение Европе и развивающимся рынкам. Акции развивающихся рынков в прошлом году были одними из самых успешных классов активов, к тому же Европа в 2017 году произвела умеренный comeback. Что касается инвестиций в облигации, то здесь себя оправдало предпочтение облигаций предприятий, а не правительственных облигаций. В течение года нами были произведены некоторые тактические изменения в уровнях риска фондов и региональных предпочтениях. Мы воспользовались преимуществами своих международных инвестиционных команд, что позволило досконально проанализировать макротренды, всевозможные классы активов и найти новые возможности для инвестиций. Наступивший 2018 год по-прежнему вселяет чувство уверенности в отношении перспектив мировой экономики и финансовых рынков. Корректировки на рынках неизбежны, и поэтому мы сохраняем тактическую гибкость”, — пояснил фондовый управляющий SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.