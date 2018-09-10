10.09.2018, 22:00

Доход TransferWise вырос на 75%, компания демонстрирует прибыль второй год подряд

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rus.delfi.ee
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Kristo Käärmann
Kristo KäärmannFoto: Eero Vabamägi

В прошлом экономическом году годовой доход TransferWise вырос более чем на 75%, достигнув 117 миллионов английских фунтов. Согласно аудированному экономическому отчету TransferWise чистая прибыль за год, который закончился в марте 2018, достигла 6,2 миллиона английских фунтов.

После появления услуги глобального виртуального счета для жителей Европы в начале этого года TransferWise находится второй год в прибыли.

По словам исполнительного директора и соучредителя TransferWise Кристо Каярманна, для предприятия этот года стал революционным для компании: ”Теперь мы доказали, что финансовые технологии могут предложить потребителями отличную услугу по низкой цене, одновременно создавая сильное и прибыльное предприятие, которому можно доверять в долгосрочной перспективе. На этом этапе было важно привлечь новые и старые банки”. Он добавил, что появление прозрачной и дешевой услуги счета TransferWise без границ для потребителя в Европе, Австралии, а вскоре и США, помогло найти совершенно новых клиентов.

TransferWise в цифрах

  • Четыре миллиона по всему миру
  • В течение девяти месяцев цены для клиентов были понижены 30 раз
  • Клиенты совершают платежи через TransferWise на сумму три миллиарда английских фунтов ежемесячно. При этом они экономят миллиард фунтов в год, по сравнению с тем, если бы они совершали бы эти сделки через традиционные банки
  • 1300 направлений обмена валют, 49 валют
  • Более 1200 работников с девятью офисами по всему миру


Рост счетов без границ и основные партнеры

  • В апреле этого года появилась новая услуга виртуального счета и дебетовая карточка Mastercard. На сегодняшний день осуществлены более двух миллионов сделок дебетовой карточкой TransferWise. Далее планируется запустить данную услугу в США.
  • Сотрудничество с французским банком BPCE и банком Великобритании Monzo теперь предлагают клиентам возможность сэкономить при отправке денег за границу при помощи приложения TransferWise.
  • Каждый месяц присоединялись 5 000 новых бизнес-клиентов


В прошлом экономическом году годовой доход TransferWise достиг 117 миллионов английских фунтов (в 2017 году этот показатель составлял 66 миллионов фунтов).

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