Доход TransferWise вырос на 75%, компания демонстрирует прибыль второй год подряд

После появления услуги глобального виртуального счета для жителей Европы в начале этого года TransferWise находится второй год в прибыли.

По словам исполнительного директора и соучредителя TransferWise Кристо Каярманна, для предприятия этот года стал революционным для компании: ”Теперь мы доказали, что финансовые технологии могут предложить потребителями отличную услугу по низкой цене, одновременно создавая сильное и прибыльное предприятие, которому можно доверять в долгосрочной перспективе. На этом этапе было важно привлечь новые и старые банки”. Он добавил, что появление прозрачной и дешевой услуги счета TransferWise без границ для потребителя в Европе, Австралии, а вскоре и США, помогло найти совершенно новых клиентов.

TransferWise в цифрах