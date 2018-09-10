Доход TransferWise вырос на 75%, компания демонстрирует прибыль второй год подряд

В прошлом экономическом году годовой доход TransferWise вырос более чем на 75%, достигнув 117 миллионов английских фунтов. Согласно аудированному экономическому отчету TransferWise чистая прибыль за год, который закончился в марте 2018, достигла 6,2 миллиона английских фунтов.
После появления услуги глобального виртуального счета для жителей Европы в начале этого года TransferWise находится второй год в прибыли.
По словам исполнительного директора и соучредителя TransferWise Кристо Каярманна, для предприятия этот года стал революционным для компании: ”Теперь мы доказали, что финансовые технологии могут предложить потребителями отличную услугу по низкой цене, одновременно создавая сильное и прибыльное предприятие, которому можно доверять в долгосрочной перспективе. На этом этапе было важно привлечь новые и старые банки”. Он добавил, что появление прозрачной и дешевой услуги счета TransferWise без границ для потребителя в Европе, Австралии, а вскоре и США, помогло найти совершенно новых клиентов.
TransferWise в цифрах
Четыре миллиона по всему миру
В течение девяти месяцев цены для клиентов были понижены 30 раз
Клиенты совершают платежи через TransferWise на сумму три миллиарда английских фунтов ежемесячно. При этом они экономят миллиард фунтов в год, по сравнению с тем, если бы они совершали бы эти сделки через традиционные банки
1300 направлений обмена валют, 49 валют
Более 1200 работников с девятью офисами по всему миру
Рост счетов без границ и основные партнеры
В апреле этого года появилась новая услуга виртуального счета и дебетовая карточка Mastercard. На сегодняшний день осуществлены более двух миллионов сделок дебетовой карточкой TransferWise. Далее планируется запустить данную услугу в США.
Сотрудничество с французским банком BPCE и банком Великобритании Monzo теперь предлагают клиентам возможность сэкономить при отправке денег за границу при помощи приложения TransferWise.
Каждый месяц присоединялись 5 000 новых бизнес-клиентов
В прошлом экономическом году годовой доход TransferWise достиг 117 миллионов английских фунтов (в 2017 году этот показатель составлял 66 миллионов фунтов).