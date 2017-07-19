Доход Tele2 вырос на 10 процентов

Во втором квартале 2017 года доход Tele2 составил 19,8 миллиона евро, что на 10,4 процента выше дохода за тот же период прошлого года, сказано в пресс-релизе мобильного оператора.

Во втором квартале прибыль предприятия до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 4,7 процента и составила 4,4 миллиона евро.

По словам исполнительного директора Tele2 Арго Виркебау, рост доходов и прибыльности был достигнут благодаря совместному действию трех факторов. „Мы заключили ряд важных международных договоров о транзитной связи, число пользователей мобильного интернета за год выросло на 9 процентов, а объем продаж устройств — на 13 процентов”, — сообщил Виркебау.

„Будущее за цифровыми каналами продаж, и мы инвестируем большие средства в их развитие. К пакету Snäpp — первому пакету, который можно заказать только через интернет, что делает его дешевле — за месяц подключилось около 1000 человек”, — рассказал о тенденции Виркебау.

„Я ожидаю, что рост дохода продолжится и в следующих кварталах. Этот прогноз поддерживает продолжающийся рост интернет-трафика обычных пользователей, а также выигранный тендер суперминистерства и 36 государственных учреждений”, — добавил Виркебау.

Во втором квартале 2017 года Tele2 инвестировал в Эстонии 2,1 миллиона евро, что на 34% превышает инвестиции за тот же период прошлого года. Работы по развитию продолжаются, и летом по всей стране будут проводиться масштабные строительные работы в сети, в ходе которых Tele2 построит 434 новые опорные станции, чтобы увеличить скорость интернета и трафик в соответствии с ростом спроса.