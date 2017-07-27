Доход Premia вырос в два раза

2016 год стал для флагмана эстонского мороженого Premia Tallinna Külmhoone AS несмотря на короткое лето очень успешным – прибыль предприятия выросла с достигнутых в 2015 году 1,6 миллиона евро до уровня 3,2 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе предприятия.

По словам председателя правления Premia Айвара Ауса, за двукратным ростом прибыли в первую очередь кроются очень хорошие результаты продаж в Эстонии и рождающаяся в группе с Food Union синергия.

”Мы подняли на эстонском рынке продажу мороженого на 14,6%, что помогло нам, несмотря на значительный рост цен на сырье, заработать образцовый оборот в размере 48,3 миллиона евро. Скачкообразному росту прибыли во многом помогло и то обстоятельство, что мы смогли благодаря принадлежности к международной группе значительно повысить эффективность нашего производства и поставок”, — сказал Аус.

Помимо весенне-летних хитов 2016 года — мороженого Padjaklubi, новинок Ice Age и особенно Eriti Rammus — стремительную точку в конце года помогло поставить появление на рынке семейного мороженого Premia. Айвар Аус оптимистичен и в отношении этого года.

”По данным AC Nielsen, рыночная доля Premia превысила текущей весной впервые за несколько лет рубеж в 40%, достигнув в мае уровня 41,2%”, — радостно отметил А. Аус.

По его словам, рост рыночной доли Premia является большим достижением и потому, что первое полугодие 2017 года было по сравнению с прошлогодним значительно холоднее и, согласно статистике Nielsen, рынок мороженого в целом по сравнению с апрелем и маем прошлого года сократился на три процента.