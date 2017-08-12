Доход от продажи билетов за июль оказался наибольшим за все время деятельности Elron

В июле месяце поездами в Эстонии было совершено 571 000 поездок, т.е. на 4 процента больше, чем годом ранее, организатор железнодорожных пассажирских перевозок Elron заработал самый большой доход от продажи билетов за все время своей деятельности.

Доход Elron от продажи билетов составил 1 142 000 евро, что является самым большим заработанным от продажи билетов доходом с самого начала деятельности предприятия в 2013 году. По сравнению с прошлым годом рост доходов Elron от продажи билетов составил 7 процентов, сообщило предприятие посредством пресс-релиза.

”Мы испытываем радостные чувства от результатов своей деятельности. Мы очень благодарны всем нашим пассажирам, особенно тем, кто вынужден был осуществлять свои поездки частично на замещающих автобусах. Надеемся, что сегодняшний ремонт на железной дороге обеспечит более быстрое и удобное железнодорожное сообщение в будущем”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

В июле месяце поездами Elron ездили 571 000 раз, самыми популярными линиями были:

Таллинн-Палдиски — 98 000 пассажиров

Таллинн-Аэгвийду — 74 000 пассажиров

Таллинн-Рийсипере — 73 000 пассажиров

Таллинн-Тарту — 70 000 пассажиров

Таллинн-Кейла — 56 000 пассажиров