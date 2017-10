Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за девять месяцев увеличился на 9,4%

Доход от продаж за девять месяцев у Tallinna Kaubamaja Grupp достиг 476,2 миллиона евро, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 9,4%. Консолидированный неаудированный доход от продаж за третий квартал 2017 года составил 160,9 миллиона евро, это на 8,6% больше, чем показатель 2016 года.

Прибыль до налогообложения группы за девять месяцев составила 24,3 миллиона евро, что на 5,6% больше, чем годом ранее, прибыль до налогообложения за третий квартал составила 9,5 миллиона евро, что на 1,5% больше, чем год назад.

”В третьем квартале произошёл прогресс в продвижении очень важного проекта, так в сентябре подошел к концу архитектурный конкурс на квартал таллиннского Kaubamaja”, — сказал председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп. ”На конкурс поступило 15 работ — такое большое количество не может не радовать. Развитие Kaubamaja, несомненно, будет одним из важнейших проектов группы в ближайшие годы, и мы будем работать для того, чтобы найти лучшее из возможных решение, подходящее для городского пространства Таллинна”, — добавил Пуусепп.

”О выдающихся результатах можно говорить в области торговли через интернет — продажи за третий квартал как в e-Selver, так и в интернет-магазине Kaubamaja увеличились вдвое. Мы также усиленно занимаемся расширением услуги SelveEkspress в уже имеющихся и в только открывающихся магазинах”, — заметил Рауль Пуусепп. ”Значительный рост произошел и в сегменте группы, связанном с торговлей автомобилями, это говорит о сохранении популярности новых автомобилей как в Эстонии, так и в странах Балтии в целом”, — добавил Пуусепп.

Говоря о планах группы на будущее, Пуусепп считает важным сохранение лояльности клиентов и удержание позиции лидера рынка. Владельцев карточки Partner к концу третьего квартала было более 642 тысяч. В четвертом квартале планируется открыть два новых магазина Selver, расширить услугу SelveEkspress и развивать интернет-магазины группы. В начале ноября будет выявлен победитель архитектурного конкурса на квартал Kaubamaja. ”Обо всех важнейших направлениях развития в связи с новым Kaubamaja мы обязательно будем сообщать в текущем порядке как своим клиентам, так и акционерам”, — сказал Пуусепп.

Консолидированный доход от продаж супермаркетов Selver за девять месяцев 2017 года составил 317,1 миллиона евро, что на 8,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Консолидированная прибыль до налогообложения Selver за девять месяцев составила 11,2 миллиона евро, что на 7,3% больше, чем за тот же период минувшего года. За первые девять месяцев 2017 года в магазинах Selver было совершено 28,2 миллиона покупок. В сеть магазинов Selver входит 50 магазинов, занимающих около 92,8 тысячи квадратных метров торговых площадей.

Доход от продаж в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja за девять месяцев 2017 года составил 71,4 миллиона евро, и это 4,8% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Прибыль до налогообложения универмагов Kaubamaja за девять месяцев составила 2,0 миллиона евро, что на 16,5% больше прошлогоднего показателя.

Доход от продаж в сегменте концерна, занимающемся торговлей автомобилями, за первые девять месяцев 2017 года составил 76,1 миллиона евро. И этот показатель на 20,2% превышает такой же показатель прошлого года, в том числе доход от продаж KIA вырос на 25,6%. За первые девять месяцев было продано в общей сложности 3663 транспортных средства, из них в III квартале — 1230. Прибыль до налогообложения в данном сегменте за девять месяцев 2017 года составила 3,4 миллиона евро, что на 11,6% больше, чем годом ранее.

Доход от продаж за девять месяцев в обувных магазинах, входящих в группу, составил 8,0 миллиона евро, то есть сократился на 13,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Убыток за девять месяцев 2017 года составил 1,1 миллиона евро, увеличившись таким образом за год на 37,3%.

Доход от продаж в коммерческом сегменте недвижимости вне концерна за девять месяцев 2017 года составил 3,7 миллиона евро, что на 1,0% превышает этот же показатель прошлого года. Прибыль до налогообложения за девять месяцев составила 8,7 миллиона евро, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

В Tallinna Kaubamaja Grupp AS входят Kaubamaja AS, Selver AS, Selver Latvia SIA, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King и Rävala Parkla AS. Консолидированный аудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2016 год составил 598,4 миллиона евро. Акции предприятия котируются на Таллиннской бирже с 1996 года. В 2016 году на предприятиях группы работало в среднем 4079 человек.