Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp в 2018 году увеличился на 4,6%

По словам Пуусеппа, принятые ранее решения относительно развития интернет-магазинов группы всячески окупились. ”В этом году новый облик получил интернет-магазин I.L.U. Рост всех наших интернет-магазинов существенно превышает статистику торговли через Интернет в целом по Эстонии. К примеру, рост продаж в интернет-магазине Selver за IV квартал по сравнению с предыдущим годом составил 28%”. Говоря о цифровых разработках, ориентированных на клиента, Пуусепп отметил, что услуга SelveEkspress по состоянию на конец года была доступна в 48 Selver´ах. ”Высок и интерес клиентов к услуге мобильного кошелька mTasku, внедренной в сотрудничестве с Telia, этим решением пользуются уже более 22 тысяч человек, и эта цифра день ото дня растет”.

Консолидированный доход от продаж в коммерческом сегменте супермаркетов Selver за 2018 год составил 450,1 миллиона евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3,9%. Консолидированный доход от продаж за IV квартал составил 122,5 миллиона евро, увеличившись на 5,6%. В 2018 году в магазинах Selver было совершено 38,8 миллиона покупок, что на 3,1% больше результата 2017 года. Консолидированная прибыль до налогообложения в сегменте супермаркетов за 2018 год составила 18,6 миллиона евро, увеличившись на 1,8 миллиона, и чистая прибыль составила 14,6 миллиона евро, увеличившись на 1,4 миллиона евро. В IV квартале прибыль до налогообложения и чистая прибыль составили 5,8 миллиона евро, превысив результат такого же периода предыдущего года на 0,1 миллиона евро.

Доход от продаж в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja за 2018 год составил 100,9 миллиона евро, и это на 1,5% меньше, чем в 2017 году. Доход от продаж в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja за IV квартал составил 31,6 миллиона евро, что на 1,8% лучше дохода за IV квартал 2017 года. Прибыль до налогообложения сегмента универмагов Kaubamaja за 2018 год составила 3,8 миллиона евро, сократившись на 12,2%. В IV квартале прибыль до налогообложения составила 2,8 миллиона евро, что на 24,0% лучше результата 2017 года.

Доход от продаж в сегменте торговли автомобилями за 2018 год составил 114,9 миллиона евро, что превысило доходы за предыдущий год на 15,3%. Доход от продаж за IV квартал, составивший 24,2 миллиона, превысил показатель за предыдущий год на 2,8%. Хорошие результаты по продажам в IV квартале продемонстрировала марка Peugeot. В 2018 году в автомобильном сегменте группы было продано в общей сложности 5050 новых транспортных средств, из них в IV квартале — 949 автомобилей. Прибыль до налогообложения в данном сегменте за 2018 год составила 4,4 миллиона евро, превысив прибыль 2017 года на 13,4%. Прибыль до налогообложения за IV квартал 2018 года составила 0,6 миллиона евро, превысив аналогичный результат 2017 года на 16,5%.

Доход от продаж в сегменте торговли обувью за 2018 год составил 9,8 миллиона евро, сократившись по сравнению с таким же показателем годичной давности на 11,2%. Доход от продаж за IV квартал составил 2,6 миллиона евро, что означает сокращение по сравнению с таким же периодом предыдущего года на 14,7%. Убыток за 2018 год составил 0,4 миллиона евро. За год убыток сократился на 2,7 миллиона евро.

Доход от продаж в сегменте недвижимости вне группы в 2018 году составил 5,4 миллиона евро, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 8,1%. Доход от продаж вне группы за IV квартал составил 1,4 миллиона евро, продемонстрировав рост на 7,3%. Прибыль до налогообложения в сегменте недвижимости за 2018 года составила 10,2 миллиона евро, и это на 29,4% меньше предыдущего года. Прибыль до налогообложения за IV квартал составила 2,3 миллиона евро, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 60%. Сокращение прибыли за IV квартал обусловлено переоценкой инвестиций в недвижимость, которая была произведена в 2017 году. В 2018 году переоценка в таких объемах не производилась.

В Tallinna Kaubamaja Grupp AS (http://www.tkmgroup.ee) входят Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King и Rävala Parkla AS. Консолидированный аудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2017 год составил 651,3 миллиона евро. Акции предприятия котируются на Таллиннской бирже с 1996 года. В 2018 году на предприятиях группы работало в среднем 4 283 человека.