Дочерняя фирма Nordica выиграла конкурс на обслуживание маршрута в Швеции

Дочерняя фирма Nordica под названием Regional Jet OÜ, оказывающая авиационные услуги контролирующей компании и ряду других клиентов, выиграла конкурс на обслуживание маршрутов в Швеции. Шведское государство субсидирует авиасообщение между Стокгольмом, Елливаре и Арвидсъяуром. Заключенный договор обслуживания действует до октября 2019 года.

Полеты по данному маршруту прекратились в конце мая этого года в результате банкротства местной авиакомпании Nextjet. Транспортный департамент Швеции провел срочный конкурс на возобновление полетов, и победа досталась эстонской авиафирме. Вышеназванный маршрут будет обслуживать реактивный 88–90-местный самолет Nordica CRJ900.

По словам менеджера Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, эстонская национальная авиакомпания уже имеет опыт обслуживания этого маршрута. ”В 2016 году мы предложили Nextjet субподряд на данном направлении, и поэтому мы знаем ориентировочные расходы. Это весьма благоприятное развитие событий для эстонского поставщика авиационных услуг, и мы довольны достигнутым соглашением”, заявил Тоомас Уйбо.