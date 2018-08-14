14.08.2018, 21:30

Дочерняя фирма Nordica выиграла конкурс на обслуживание маршрута в Швеции

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rus.delfi.ee
EST
Lennukid lennuväljal
Foto: Andres Putting

Regional Jet OÜ, дочерняя фирма эстонской национальной авиакомпании Nordica, выиграла конкурс на обслуживание маршрута в Швеции. Полеты между Стокгольмом и расположенными в северной части Швеции городами Елливаре и Арвидсъяур начнутся 15 сентября, сообщает компания.

Дочерняя фирма Nordica под названием Regional Jet OÜ, оказывающая авиационные услуги контролирующей компании и ряду других клиентов, выиграла конкурс на обслуживание маршрутов в Швеции. Шведское государство субсидирует авиасообщение между Стокгольмом, Елливаре и Арвидсъяуром. Заключенный договор обслуживания действует до октября 2019 года.

Полеты по данному маршруту прекратились в конце мая этого года в результате банкротства местной авиакомпании Nextjet. Транспортный департамент Швеции провел срочный конкурс на возобновление полетов, и победа досталась эстонской авиафирме. Вышеназванный маршрут будет обслуживать реактивный 88–90-местный самолет Nordica CRJ900.

По словам менеджера Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, эстонская национальная авиакомпания уже имеет опыт обслуживания этого маршрута. ”В 2016 году мы предложили Nextjet субподряд на данном направлении, и поэтому мы знаем ориентировочные расходы. Это весьма благоприятное развитие событий для эстонского поставщика авиационных услуг, и мы довольны достигнутым соглашением”, заявил Тоомас Уйбо.

За первые два с половиной года деятельности эстонская Nordica превратилась в солидную региональную авиакомпанию с 19 самолетами и крупнейшее авиационное предприятие Эстонии всех времен. Nordica успешно экспортирует авиационные услуги в Швецию, Данию, Польшу и Нидерланды. Эстонская авиакомпания обеспечивает работой свыше 450 авиационных специалистов в нашей стране и за рубежом.

Tallinn Hockey weekend
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