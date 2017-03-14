Дочерние предприятия Eesti Energia в Латвии и в Литве заработали в 2016 году рекордную прибыль

Несмотря на падение цен на электричество в Латвии и в Литве, дочерние предприятия Eesti Energia Enefit SIA и Enefit UAB закончили 2016 год с рекордными результатами. Оба предприятия занимались до сих пор только продажей электричества бизнес-клиентам, но в ближайшие годы они планируют начать и продажу природного газа.

Как сказал руководитель по продаже энергии Eesti Energia Карла Аган, 2016 год оказался очень успешным не только для концерна Eesti Energia, но и для дочерних предприятий концерна в странах Балтии.

”В прошлом году мы продали в Латвии 1130 ГВтч и в Литве 544,5 ГВтч электроэнергии. В Латвии продажа электричества увеличилась на 17 ГВтч, а в Литве — на 78 ГВтч. Общее падение цены на электроэнергию в Латвии и в Литве повлияло и на обороты наших местных предприятий, которые уменьшились соответственно на 10 и на 3 процента. Оборот предприятия Enefit в Латвии составил 47,75 миллионов евро, в Литве — 23 миллиона евро. Но оба предприятия закончили год все-таки с хорошими показателями чистой прибыли: в Латвии чистая прибыль достигла 0,9 миллионов евро, а в Литве почти 2,2 миллиона евро”, — прокомментировал ситуацию Аган.

В 2016 году продаже электричества способствовало расширение возможностей по приобретению инструментов, снижающих пограничный риск между Латвией и Эстонией, что позволило продавать электричество в Латвии и Литве по конкурентоспособной фиксированной цене.

Благодаря инструментам, снижающим пограничный риск, продавцы энергии с помощью финансовых сделок могут снизить для себя в определенном количестве риск ценовой разницы между государствами. Снижение цен на электричество в Латвии и Литве было оусловлено запущенным в 2016 году морским кабелем NordBalt, который соединяет Литву со Швецией, тем самым поставляя в страны Балтии дешевую гидро- и ядерную энергию из Скандинавии.

По заверению Агана, оба предприятия ожидают в этом году новые вызовы.

”В Латвии мы готовы начать продажу природного газа сразу, как только будут утверждены все связывающие тарифы и правила, которые позволят начать подготовку ценовых предложений. Будучи вторым по величине продавцом электричества в Латвии, мы взвешиваем возможность выхода в ближайшем будущем и на рынок бытовых клиентов Латвии”, — сказал Аган.

”В Литве мы тоже с оптимизмом смотрим на свои возможности начать продажу природного газа литовским предприятиям в начале 2018 года. На рынке наблюдаются признаки того, что в таком случае Газпром прекратит делать выгодные ценовые предложения только избранным продавцам, что повлечет за собой активизацию газового рынка. Мы верим, что опыт предприятия Eesti Energia в сфере продажи природного газа даст нам необходимые знания для достижения успеха и в Литве”, — добавил Аган.

У предприятия Enefit SIA более 2000 коммерческих клиентов в Латвии, а у предприятия Enefit UAB — более 900 коммерческих клиентов в Литве. За год Enefit SIA и Enefit UAB увеличили свой портфель клиентов на 10%. В 2016 году доля рынка Enefit составила в Латвии и в Литве соответственно 16% и 5%. Общая доля рынка Eesti Energia во всех странах Балтии составила 26%.