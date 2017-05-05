Дочернее предприятие Eesti Energia начало производство металлоконструкций для электростанции в Англии

Предприятие Enefit Solutions недавно приступило к изготовлению воздушных и газовых каналов для работающей на биотопливе электростанции в Англии, неподалеку от города Мидлсбро.



В ходе строительства электростанции фирма Enefit Solutions спроектирует, произведет и транспортирует в Англию свыше 800 тонн металлоконструкций — воздушных и газовых каналов, а также другого дополнительного оборудования. Предприятие Enefit Solutions было привлечено к проекту через международный технологический консорциум Amec Foster Wheeler, который принимает участие в строительстве одной из крупнейших работающих на биотопливе электростанций (Tees Renewable Energy Plant).

”Участие в масштабных международных проектах с одной стороны подтверждает компетентность работников и доверие к предприятию, с другой стороны — дает нам дополнительный опыт и компетенции”, — сказал председатель правления Enefit Solutions Отть Лихт. ”Все этапы проекта, начиная с проектирования на основе 3D-моделей и заканчивая организацией логистики, мы осуществляем своими силами. Первая партия продукции будет отправлена в Англию в уже наступившем мае”, — заверил Отть Лихт.

Проект по сотрудничеству между Enefit Solutions и Amec Foster Wheeler продлится до середины следующего года. Для Enefit Solutions это проект относительно тоннажа металлоконструкций ориентировочно такого же масштаба, как и недавно закончившийся проект по проектированию, изготовлению, транспортировке и установке оборудования для финского завода биомассы Яэнекоски.

Проектная мощность работающей на биотопливе электростанции Tees составит 299 МВт. Девелопером является дочернее предприятие MGT Power MGT Teesside. Приблизительная стоимость электростанции — 650 млн английских фунтов, т. е. примерно 770 млн евро. Старт строительству электростанции был дан в начале текущего года, а ее запуск запланирован на начало 2020 года. Оперированием электростанции будет заниматься государственное энергетическое предприятие Финляндии Fortum.

В концерне Eesti Energia Enefit Solutions является главным предприятием по разработке технологических решений, изготовлению и обслуживанию электростанций и заводов масел. С целью сохранения конкурентоспособности, Enefit Solutions участвует и в зарубежных проектах. Ранее предприятие производило промышленное оборудование для клиентов, находящихся в разных частях Скандинавии и Западной Европы, а также в Азии и в Америке.