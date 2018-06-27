27.06.2018, 09:40

До сих пор входите в интернет-банк с картой паролей? Срочно ищите альтернативу!

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фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Полностью использование карточек с паролями кончится в феврале будущего года. Первые же ограничения вступят в силу уже через пару недель. В Swedbank, например, в данный момент — 190 000 пользователей карточек паролей. Им следует найти альтернативу: мобильный ИД, Смарт-Ид, ПИН-калькулятор или ИД-карта.

Мобильное приложение Swedbank с 16 июля будет доступно лишь при входе с помощью Smart-ID, Mobiil-ID, и PIN-калькулятора. Подобным образом можно будет пользоваться и пробной версией мобильного банка Swedbank, которая вскоре выйдет на рынок, сообщается в пресс-релизе.

"К сожалению, карточка паролей устарела. Общеевропейские правила не считают более такие карточки достаточно безопасными для идентификации личности, и ограничения, вытекающие из новых правил, делают карточку паролей в будущем практически бесполезной. Мы хотели бы, чтобы переход к новым решениям прошел плавно, и чтобы у клиентов было достаточно времени для их освоения. Поэтому мы призываем всех, кто еще пользуется карточкой паролей, как можно скорее перейти к альтернативным средствам аутентификации. Для мобильного банка это Smart-ID, Mobiil-ID и PIN-калькулятор. В интернет-банке к ним добавляется ID-карта“, – говорит директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, и добавляет, что в ближайшее время Swedbank выведет на рынок новое мобильное приложение, которым также можно будет пользоваться только с помощью Smart-ID, Mobiil-ID, и PIN-калькулятора.

Пользователей интернет-банка изменения ждут осенью. Для клиентов, входящих с помощью карточки паролей, дневной платежный лимит с 13 сентября уменьшится до 100 евро, а с 8 ноября этого года до 1 февраля следующего года – до 50 евро.

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