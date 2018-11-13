До конца недели могут возникнуть задержки с доставкой посылок Omniva
Задержки в работе Omniva возникали еще на прошлых выходных, причиной чего был переезд в новый логистический центр.
Задержки в работе Omniva возникали еще на прошлых выходных, причиной чего был переезд в новый логистический центр.
По словам представителя Omniva, на данный момент происходит сортировка посылок как в старом логистическом центре на улице Палласти, так и в новом на Рукки теэ. Поэтому в период реорганизации, 5-18 ноября, могут происходить задержки с доставкой посылок.
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