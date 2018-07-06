06.07.2018, 19:30

”До этого цены были низкими”. Правительство в рост цен на электричество вмешиваться, вероятно, не будет

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rus.delfi.ee
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”До этого цены были низкими”. Правительство в рост цен на электричество вмешиваться, вероятно, не будет
Foto: Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас и министр финансов Тоомас Тынисте на сегодняшней пресс-конференции дали понять, что до настоящего момента цены на электричество были относительно низкими и что никаких дополнительных специальных шагов (например, снижения акцизов на электроэнергию) не планируется.

”Стоимость электричества диктует биржа”, — сказал Ратас и добавил, что серьезные изменения в политике налогообложения возможно вносить при планировании стратегии государственного бюджета.

Тынисте в свою очередь признал, что сейчас акциз высокий, но это ”решения предыдущих правительств”, и добавил, что 7-8 лет назад общественность также пугали резким ростом цен, но этого не произошло и цены, наоборот, снизились.

Оба министра отметили, что в последние годы цены для потребителей были очень низкими.

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