06.07.2018, 19:30

”До этого цены были низкими”. Правительство в рост цен на электричество вмешиваться, вероятно, не будет

 (75)
rus.delfi.ee
EST 2
”До этого цены были низкими”. Правительство в рост цен на электричество вмешиваться, вероятно, не будет
Foto: Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас и министр финансов Тоомас Тынисте на сегодняшней пресс-конференции дали понять, что до настоящего момента цены на электричество были относительно низкими и что никаких дополнительных специальных шагов (например, снижения акцизов на электроэнергию) не планируется.

”Стоимость электричества диктует биржа”, — сказал Ратас и добавил, что серьезные изменения в политике налогообложения возможно вносить при планировании стратегии государственного бюджета.

Тынисте в свою очередь признал, что сейчас акциз высокий, но это ”решения предыдущих правительств”, и добавил, что 7-8 лет назад общественность также пугали резким ростом цен, но этого не произошло и цены, наоборот, снизились.

Оба министра отметили, что в последние годы цены для потребителей были очень низкими.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Один ремонт мешает другому: работы на улице Гонсиори препятствуют строительству Рейди теэ

06.07.2018
Согласно договору, ремонтные работы на строительной трассе Рейди теэ должны начинаться 23 июня, но прежде чем добраться до более масштабных работ, начинают работы по сносу, потому что строительству препятствуют незаконченные ремонтные работы в центре города.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Жителей Эстонии непросто удивить. Другое дело — иммигранты

06.07.2018
"С моря Таллинн такой красивый!" — сказала моя коллега, которая родилась и живет в Эстонии вот уже 30 лет. Я сделала большие глаза и спросила: "Разве только с моря???" Это чистая правда и закон жизни: многие, даже очень ценные и приятные вещи становятся будничными и привычными при постоянном использовании.
Подробнее

Стоит ли ехать на границу за дешевым алкоголем и если да, то как это выгоднее сделать

06.07.2018
Акцизная политика нашей страны и курс на здоровый образ жизни делают все, чтобы население Эстонии либо не спилось, либо сделало кассу соседям. Так, народ вовсю готовится к Ивановой ночи, в том числе и… закупая алкоголь. Стоимость спиртного у нас близка к заоблачной, поэтому те, кому хочется сэкономить, но таки получить желаемое, едут к соседям. Как это сказывается на госбюджете и в какой момент подобная поездка окупится — сейчас посчитаем, пишет "МК Эстония".
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €

Отстаивайте свои права! Ставшая инвалидом женщина рассказывает, как можно добиваться положенного

06.07.2018
Татьяна Филиппова два с половиной года назад пошла к зубному, а вскоре стала инвалидом. Она
убеждена: ей занесли инфекцию, начался абсцесс (воспаление ткани). Три месяца Татьяна провела в больнице — двигалась только голова. Теперь она инвалид, передвигается на коляске, ей нужна круглосуточная помощь. И действительно, констатирует она, зачастую ее просто не получить. Тем не менее, из ее опыта следует, что если подходить к делу грамотно, то можно добиться многого, пишет "МК Эстония".
Подробнее


”До этого цены были низкими”. Правительство в рост цен на электричество вмешиваться, вероятно, не будет

06.07.2018
Премьер-министр Юри Ратас и министр финансов Тоомас Тынисте на сегодняшней пресс-конференции дали понять, что до настоящего момента цены на электричество были относительно низкими и что никаких дополнительных специальных шагов (например, снижения акцизов на электроэнергию) не планируется.
Подробнее




Таллинн тратит на борющихся с пробками регулировщиков более 100 евро в час

06.07.2018
По словам руководителя отдела организации движения Таллиннского департамента транспорта Талво Рюйтельмаа, сейчас в вечерний и утренний час пик работают шесть регулировщиков. За это нужно платить более 100 евро в час.
Подробнее