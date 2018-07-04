04.07.2018, 07:50

”До 70% урожая уже потеряно”. Министр просит у Еврокомиссии помощи для земледельцев

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rus.delfi.ee
EST
Rukki külvamine Eesti Põllumajandusmuuseumis
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Министр сельской жизни Тармо Тамм послал письмо комиссару ЕС по аграрным вопросам Филу Хогану. В нем он просит помощи ЕС для земледельцев, пострадавших от засухи. Приводим письмо в сокращенном виде.

”Пишу Вам ввиду тяжелого положения в сельском хозяйстве, особенно в секторе выращивания зерновых. Нынешняя весна выдалась невероятно засушливой, и это повлияло на рост и развитие зерновых. По данным метеослужбы Эстонии, по всей стране была засуха. <…>”

От засухи страдают яровые, эксперты в сфере сельского хозяйства и производители предсказывают, что, в зависимости от региона, 30-70% нынешнего урожая уже потеряно. Озимые — в лучшем положении, однако, засуха оказала воздействие и на них <…>”.

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