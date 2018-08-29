29.08.2018, 16:30

До 2500 евро в год за страховку! Таксисты подозревают страховщиков в картельном сговоре

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фирмы объясняют причины подорожания
Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
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Taksod Draamateatri kõrval
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

В редакцию русского Delfi обратился таксист Владислав. Мужчина недоволен новыми — повышенными — ценами на страховку такси и подозревает, что фирмы сговорились. Страховщики и ведомства объяснили свое видение ситуации.

”Назрела серьезная проблема, в которой мне и моим коллегам по работе — таксистам — нужна помощь. Дело в том, что страховые компании вступили в сговор, которому нам в одиночку трудно противостоять. Начиная с апреля-мая страховые фирмы одновременно и все без исключения в обязательном порядке навязывают покупать только таксостраховку”, — начал свое письмо Владислав.

По словам мужчины, они создали единую базу, в которой владельцы машин, имеющие так называемую проездную карту, больше не могут купить обычную страховку: ”А при покупке таксостраховки установили чрезмерно завышенный тариф!”

”Если взять среднестатистическую машину, то стоимость за год будет составлять 80-150 евро, — утверждает написавший. — А если машина имеет проездную карту, то стоимость за год может достигать 1500-2500 евро. Если же страховать на один месяц — то плюс-минус 200 евро".

Это повышение все как один страховые фирмы обуславливают повышенным риском использования автомашин в качестве такси, пишет он.

”Но дело в том, что в законе такого понятия как ”таксостраховка” не существует! Однако страховщики используют параграфы Закона о вещевом праве 444 и 446, мотивируя тем, что такси — это транспорт с повышенным риском, и заключая договор со страховкой не указывая, что машина используется в качестве такси, клиент предоставляет неверные данные”, — описывает он.

В качестве эксперимента Владислав с коллегами на сайте iizi.ee по номеру автомобиля проверили стоимость такого автотранспорта с повышенным риском, как полицейский автомобиль и городской автобус. ”К нашему удивлению, эти два транспортного средства можно было застраховать намного дешевле, чем такси! За разъяснениями мы обращались и на сайт iizi.ee, и в страховые общества BTA, GJENSIDIGE. Везде нам говорили, что дорого, потому что машина — такси”, — рассказывает о развитии событий Владислав.

”Чем обусловлено такое резкое и почти в 20 раз удорожание такой услуги как обязательное дорожное страхование, и не является ли одновременное повышение цен на страховку сговором с целью получения сверхприбыли или картельный сговор? — интересуется написавший. — Наш представитель от организации Союз таксистов Эстонии также записался на приём к канцлеру права с целью ознакомления с данной ситуацией и способом урегулирования в законодательном плане”.

Позиция ведомств

Delfi обратился за разъяснениями в Союз страховых обществ Эстонии и Фонд дорожного страхования.

По словам пресс-секретаря этих ведомств Кати Варблане, дорожное страхование — обязательно; на его основании страховое общество компенсирует потерпевшему ущерб, нанесенный виновником ДТП.

”Методика расчета стоимости дорожного страхования разнится в зависимости от страхового общества. Каждый страховщик пытается максимально точно оценить риск и устанавливает цену страховки на основании данной оценки. Общеизвестно, что такси становятся чаще причиной аварий”, — объясняет Варблане.

Ввиду этого страхование автомобилей-такси в любом случае стоит дороже, нежели обычных. И причина — не в том, что якобы таксисты хуже как водители, а в том, что пробег их автомобилей — значительно больше, чем у обычных, на них передвигаются прежде всего в городах и в часы-пик. Потому и в происшествия они попадают чаще.

”У страховых обществ нет и не может быть договоренностей как по части стоимости страхования такси, так и иных транспортных средств”, — утверждает пресс-секретарь.

ТОП

Самый удобный способ выбрать себе подходящее дорожное страхование — воспользоваться калькулятором Фонда дорожного страхования.

По словам управляющей отделом связей с общественностью Департамента конкуренции Маарьи Уулитс, к сожалению, на основании предоставленной информации, у Департамента конкуренции нет возможности оценить: имеем ли мы тут дело с чем-то незаконным или нет. ”Мы советуем лицам, подозревающим картельный сговор, обратиться к нам напрямую”, — добавила специалист.

Позиция страховщиков

Также Delfi обратился в страховые общества, с которыми связывался и автор письма. В целом, их ответы о причинах, целях и смысле подорожания таксостраховки схожи с объяснениями, предоставленными Фондом дорожного страхования.

Ситуацию комментирует директор по продажам и маркетингу страхового общества IIZI Мариа Плеэс.

”Если раньше для автомобиля-такси можно было без ограничений получить страховку по тарифу как на обычного пользователя, то теперь эта информация поступает из Коммерческого регистра. Дабы избежать намеренного заключения страховки с неверной сферой ее использования, страховые общества теперь при расчете тарифа должны учесть, выдана ли на автомобиль действующая таксокарта”, — объяснила Плеэс..

Также, по ее словам, в случае, если дорожное страхование заключено на обычное использование, и таксокарту добавляют в регистр позже, то страховое общество просит дополнительную плату за страховку или же меняет договор в связи со значительно возросшими страховыми рисками.

”Формирование цен на дорожное страхование для страховщиков цен не указывается. Каждое общество рассчитывает это по разной методике, и единого правила нет. Как правило, страховщик берет в расчет страховую историю и историю ущерба, а также технические показатели транспортного средства, сферу и основное место его использования”, — добавила специалист.

Также свои аргументы привел и ответственный за страхование транспортных средств общества Gjensidige Марко Привой.

”Логику и параметры расчета дорожного страхования каждое страховое общество устанавливает само — с учетом статистики ущерба и других важных показателей. — объяснил специалист. — По закону, общества вправе использовать учет различных факторов риска при расчете. Потому и возникает разный размер суммы страхования для одного и того же человека и автомобиля”.

У транспортных средств, сфера использования которых отличается от обыкновенной, по словам Привоя, как правило, повышенная сумма страховки. Это обычно курьерские автомобили, оперативные, арендные, учебные, такси и т.д. В плане различных страховых обществ данный список может варьироваться. У таких авто — повышенная стоимость страхования, потому как их использованию сопутствует и повышенный риск. Они — в постоянном движении, перевозят людей, постоянно новые водители и т.п.

”Если же говорить о предлагающих услугу таксоизвоза, то такая сфера деятельности в списках страховых обществ имеется более 15 лет. Увы, зачастую проблемой является то обстоятельство, что сферу использования выбирает сам получатель страховки, и он не всегда обозначает верную сферу. Статистика ущерба прошлых лет показывает, что частота страховых случаев среди такси в среднем в 2,9 раз выше, нежели у обычных машин. Этим фактом и обусловлена повышенная стоимость страховки”, — поведал он.

Если же страховому обществу честно не говорят, какие из авто используют для таксоизвоза, какие — нет, то весь ущерб записывается в общую статистику, и цены на страховку повышаются для всех одинаково. ”Это положение вещей несправедливо по отношению к людям, не использующим свое авто для услуг таксоизвоза. Также это нечестно и в отношении предприятий, предлагающих услуги такси, и о сфере их деятельности известно. К ним автоматически применяются тариф на таксоизвоз”, — резюмировал Привой.

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