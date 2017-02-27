ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия

В Донецке и Луганске требуют от Киева до начала весны снять транспортную блокаду Донбасса. В противном случае будут взяты под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию, передает "Интерфакс".

Как говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, размещенного на сайте Луганского информцентра, "Киев, используя радикалов, организовал и продолжает блокаду железнодорожных путей, угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих республики Донбасса с Украиной".

В заявлении также говорится, что на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР, будет введено внешнее управление, если блокада не будет снята до 00.00 среды (1 марта 2017 года).

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Кроме того, в ДНР и ЛНР обещают прекратить поставки Киеву угля.

"Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", — говорится в заявлении.

По мнению глав самопровозглашенных республик, транспортная блокада Донбасса противоречит Минским соглашениям.

"Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений, и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботиться о гражданах. Многие предприятия были вынуждены остановить свою работу в результате преступных действий киевской власти", — говорится в заявлении.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя по просьбе "Интерфакса" заявление глав ЛНР и ДНР, назвал возможность введения внешнего управления на всех предприятиях украинской юрисдикции вынужденной мерой, направленной на сохранение промышленности региона.

Чеснаков полагает, что "республики не могут допустить нарастание социальной напряженности и теперь для них единственная возможность сохранить и развивать промышленность, которая является основой экономики — переориентироваться на российский рынок без оглядки на киевские истерики".