13.07.2018, 09:25

Для заготовки огурцов количество работников Põltsamaa утроилось


rus.delfi.ee
EST
Для заготовки огурцов количество работников Põltsamaa утроилось
Foto: Põltsamaa

На фабрике Põltsamaa приступили к сезонной заготовке огурцов. В течение двух месяцев предприятие законсервирует более 2200 тонн огурцов: 1400 тонны местных и 800 тонн импортных (такая продукция будет продаваться за рубеж). С учетом жестких временных ограничениях и трудоемкости процесса, летом количество работников предприятия традиционно возрастает втрое.

В общей сложности предприятие наняло на срочную работу 180 человек из разных регионов Эстонии. На фабрике Põltsamaa консервированные огурцы производят в две смены на трех линиях. Заготовка огурцов продлится до начала сентября.

Предусмотренные для продажи в Эстонии огурцы на фабрику Põltsamaa поставят одиннадцать фермеров из Вильяндиского, Раплаского, Пярнуского и Ляэне-Вируского уездов, при этом восемь поставщиков сотрудничают с Põltsamaa уже более десяти лет. В марте партнеры предприятия получили семена специального сорта огурцов. Первый урожай поспеет к началу июля.

”Если в штатном режиме Põltsamaa производит примерно 2000 тонны продукции в год, то в период заготовки огурцов — 1500 тонн в месяц, — рассказал Марек Вийлол, директор по маркетингу в сфере продуктов питания и напитков Orkla Eesti. — Это невероятный рост объемов производства, а свежие огурцы хранятся всего несколько дней, поэтому можно сказать, что июль и август — самые напряженные месяцы для Põltsamaa. Перед консервированием огурцы проходят сортировку. Мелкие огурцы консервируются целиком, а крупные — нарезают. При этом работа преимущественно ручная. После того как огурцы разложены по банкам и добавлено все необходимое, банки подвергают горячей обработке, а затем огурцы маринуют в течение трех недель. Только после этого продукция покидает склад”.

В сезон огурцов фабрика Põltsamaa производит 45 наименований маринованных огурцов — 3,5 миллиона банок огуречных консервов разного размера. Огурцы Põltsamaa поступают в продажу в пяти странах. Наиболее значительны объемы производства огуречных консервов Põltsamaa Võileivakurk и Perekurk.

Входящая в состав Orkla Eesti фабрика Põltsamaa является производителем продуктов питания с самым широким в Эстонии ассортиментом и поставляет на рынок около 350 видов продукции под 14 различными брендами.

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