Для заготовки огурцов количество работников Põltsamaa утроилось

”Если в штатном режиме Põltsamaa производит примерно 2000 тонны продукции в год, то в период заготовки огурцов — 1500 тонн в месяц, — рассказал Марек Вийлол, директор по маркетингу в сфере продуктов питания и напитков Orkla Eesti. — Это невероятный рост объемов производства, а свежие огурцы хранятся всего несколько дней, поэтому можно сказать, что июль и август — самые напряженные месяцы для Põltsamaa. Перед консервированием огурцы проходят сортировку. Мелкие огурцы консервируются целиком, а крупные — нарезают. При этом работа преимущественно ручная. После того как огурцы разложены по банкам и добавлено все необходимое, банки подвергают горячей обработке, а затем огурцы маринуют в течение трех недель. Только после этого продукция покидает склад”.

В сезон огурцов фабрика Põltsamaa производит 45 наименований маринованных огурцов — 3,5 миллиона банок огуречных консервов разного размера. Огурцы Põltsamaa поступают в продажу в пяти странах. Наиболее значительны объемы производства огуречных консервов Põltsamaa Võileivakurk и Perekurk.

Входящая в состав Orkla Eesti фабрика Põltsamaa является производителем продуктов питания с самым широким в Эстонии ассортиментом и поставляет на рынок около 350 видов продукции под 14 различными брендами.