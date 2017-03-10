Для создания центров здоровья поданы ходатайства на сумму 58,4 миллиона евро

Местные самоуправления, больницы и предприятия ходатайствовали перед Министерством финансов о выделении 58,4 миллиона евро на строительство или реконструкцию 56 центров здоровья первичного уровня.

”Когда разносторонняя медицинская помощь доступна, то люди более здоровы и общее благополучие растет быстрее”, — сказал министр финансов Свен Сестер. — Поэтому мы поддерживаем строительство и реконструкцию местных центров здоровья в крупных населенных пунктах. Стоит заметить, что деньги на создание центров здоровья будут добавлены к тем средствам, которые мы выплачиваем на содержание здравоохранения через социальный налог”.

Планируется создать или модернизировать центры здоровья первичного уровня, в которых в качестве основных услуг будут сосредоточены услуги семейного врача и сестры, физиотерапии, акушерской помощи и патронажного ухода. Новые центры здоровья лучше соответствуют потребностям стареющего населения, где все больше внимания уделяется наблюдению и контролю за хроническими заболеваниями.

О пособии на создание центров здоровья могли ходатайствовать местные самоуправления, больницы, входящие в программу развития больничной сети, семейные врачи и медики, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в чьих помещениях уже сейчас работают семейные врачи. К пособию, финансируемому из Европейского фонда регионального развития, добавляется самофинансирование ходатайствующих.

На пособие планируется построить или реконструировать центры здоровья в Абья-Палуоя, Алатскиви, Антсла, Эльва, Хаапсалу, Йыхви, Юри, Кадрина, Кехра, Кейла, Кивиыли, Коэру, Кохила, Кохтла-Ярве, Козе, Курессааре, Лаагри, Лихула, Локса, Муствеэ, Мярьямаа, Нарве, Отепя, Пайде, Палтсамаа, Пылва, Пярну, Раквере, Рапла, Ряпина, Саку, Сауэ, Силламяэ, Сууре-Яани, Табасалу, Таллинне, Тапа, Тарту, Тырва, Тюри, Валга, Вильянди и Вяйке-Маарья.

Представленные на основании утвержденной правительством программы ходатайства о строительстве и реновации центров здоровья первичного уровня рассмотрит и оценит в качестве прикладного подразделения Министерство финансов, приняв после оценки ходатайств решение о финансировании.