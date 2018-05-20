Для снижения количества пищевых отходов Fazer использует овощи второго класса

”Например, в нашем коммерческом объединении в сфере общественного питания в Швеции уже используется калькулятор углерода, с помощью которого мы можем сообщить потребителям, какой углеродный след оставляют те или иные блюда — посетители были чрезвычайно воодушевлены возможностью принимать осознанные решения”, — пояснил Волкманн.

По его заверениям, желание более широкого применения овощей стало причиной появления на свет ставшей очень популярной в Эстонии серии хлебопекарных изделий, в которых более 30% муки заменено разными овощами. ”Наши хлебцы и булочки Juurikas завоевали огромную популярность у потребителей во многих странах, и в апреле этого года семейство изделий Juurikas пополнилось тремя новыми интересными продуктами”, — добавил он.

Предприятие Fazer поставило перед собой цель к 2020 году снизить энергопотребление на 20% по сравнению с уровнем потребления 2011 года. Предприятие всё больше внимания уделяет использованию возобновляемой энергии, что на сегодняшний день составляет уже 88% от всего энергопотребления предприятия. Всё электричество, используемое на заводах в Финляндии, Швеции и Латвии, использует возобновляемую энергию.

Предприятие Fazer разработало концепцию упаковки на 2018-2020 годы, согласно которой предприятие желает поставлять на рынок всю новую продукцию в упаковках, произведенных из более экологичных материалов. Больше всего изменений внедрено в Швеции, где уже тестируются упаковки из повторно используемых материалов. Так, например, с мая 2016 по май 2017 года количество используемых пластиковых упаковок снизилось на целых 65 тонн.

Предприятие постоянно изыскивает возможности использовать только такое сырье, которое было произведено с соблюдением принципов ответственности. Начиная с 2017 года какао, используемое коммерческих подразделений фирмы Fazer, на 100% произведено именно таким способом. Теперь концерн Fazer поставил перед собой цель, чтобы к 2020 году используемая в продукции соя была также произведена с соблюдением принципов ответственности — сейчас объем сертифицированной сои составляет 54% от всего объема поставок сои на предприятии. К 2025 вся мука, используемая на заводах в Финляндии и Швеции, должна соответствовать принципам ответственности предприятия.

Кроме того, компания Fazer взяла на себя ответственность к 2020 году перейти на всех рынках на 100% сбалансированное пальмовое масло, соответствующее принципам Круглого стола по вопросам экологически устойчивого производства пальмового масла (RSPO, англ. Roundtable on Sustainable Palm Oil).