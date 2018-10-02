02.10.2018, 18:45

Для россиян собираются ввести норму на потребление электричества

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bbcrussian.com
EST
Elekter
LampFoto: Eero Vabamägi

Российские власти планируют ограничить потребление населением электроэнергии по низким тарифам. Все, что потребляется сверх лимита, нужно оплачивать по рыночным расценкам, считают чиновники, с планами которых ознакомились СМИ.

Правительство России вернулось к обсуждению проекта социальной нормы энергопотребления для населения, замороженному в 2014 году, пишет во вторник газета "Коммерсант".

По информации издания, после одобрения идеи вице-премьером Дмитрием Козаком министерствам (энергетики и экономического развития) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) было поручено внести проекты нормативных документов к 15 января 2019 года, то есть к "крещенским морозам".

Представитель Козака Илья Джус подтвердил агентству ТАСС, что вице-премьер поддержал предложения минэкономразвития и минэнерго по введению соцнормы энергопотребления. Однако конкретные параметры применения тарифов еще прорабатываются, подчеркнул он.

Что это за норма?

Социальную норму энергопотребления для населения, когда определенный объем электроэнергии оплачивается по заниженному тарифу, а превышение лимита — по более высокому, пытались ввести еще в 2013 году.

Одной из главных целей соцнормы было сокращение перекрестного субсидирования — механизма, при котором за счет увеличенных тарифов для промышленности устанавливаются меньшие цены для населения и объектов социальной сферы.

Тогда в семи пилотных регионах установили социальную норму в 50-190 киловатт-часов в месяц на человека, а с 2014 года она должна была заработать по всей стране. Однако в январе того же года введение реформы было отложено.

Подводя итоги пилотных проектов, премьер-министр Дмитрий Медведев сказал: "У нас сейчас нет точных данных, что и как будет происходить".

В чем изменения?

Новый вариант социальной нормы, как пишет "Коммерсант", будет мягче, чем в 2013 году.

Она будет фиксироваться на отметке в 300 киловатт-часов в месяц и оплачиваться по базовому тарифу. При превышении этого показателя до 500 киловатт-часов — по повышенному, а при месячном потреблении свыше 500 киловатт-часов будет вводиться тариф "экономически обоснованный", но объем будет фиксироваться не на человека, а на "точку подключения", то есть домохозяйство.

Кроме того, для нуждающихся в соцподдержке предполагаются субсидии.

При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт•ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, считают эксперты.

При этом число категорий потребителей, приравненных к населению, может сократиться.

Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т.д., напоминает издание.

Почему к этому вернулись сейчас?

О соцнорме снова заговорили летом в рамках обсуждения проблем перекрестного субсидирования, пишет "Коммерсант".

Крупный бизнес и эксперты давно говорят о том, что компании не должны платить за электричество больше для того, чтобы население платило меньше.

"Перекрестка" — это "пудовая гиря" на ногах, которая "не дает отрасли не то что взлететь, а просто нормально двигаться вперед", — говорил в мае председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По оценкам минэнерго, объем перекрестного субсидирования в 2017 году составит 368 млрд рублей, а к 2022 году — в 417 млрд рублей. Чтобы сократить его до плановых 89 млрд рублей к 2022 году, потребуется ежегодно поднимать тарифы населения на 13,9%. А такой рост невозможен, считают в министерстве.

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