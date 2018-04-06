Для решения проблем с утилизацией отходов Мальта ознакомится с опытом Eesti Energia

”Опыт Эстонии показывает, что после запуска в 2013 году Ируской мусоросжигающей электростанции в Эстонии прекратилось массовое складирование смешанных бытовых отходов на свалках. Складирование отходов на свалках не является разумной деятельностью, и делегация Мальты хочет ознакомиться с Ируской электростанцией и опытом Эстонии, чтобы изыскать возможности для смягчения проблемы с отходами в своей стране”, — пояснил Ааво Кярмас, председатель правления дочернего предприятия Eesti Energia, фирмы Enefit Green, которая управляет Ируской мусоросжигающей станцией.

”Для направления системы управления отходами на более экономичный путь Европейский союз установил ряд целевых чисел, которым нужно будет одинаково следовать всем странам-членам. Конечно, у каждого государства свои проблемы и вызовы, но никто не должен в одиночку сидеть на горе мусора и пытаться придумать, что с ней делать. Если из отходов полезный ресурс извлечен, то производство энергии из остатков было бы очень разумным поступком. В случае со всеми новыми инвестициями нужно учитывать, чтобы они не препятствовали инвестициям, направленным на переработку отходов”, — пояснил Министр окружающей среды Эстонии Сийм Кийслер.

По словам Кярмаса, энергетическая ценность смешанных бытовых отходов равноценна сланцу и древесной щепе, исходя из чего строительством похожей станции по сжиганию отходов Мальта могла бы облегчить как проблему со складированием мусора, так и проблему с производством энергии.

”По численности населения Мальта и Таллинн сравнимы. С теорией технологии производства, используемой в Иру, все уже знакомы, но по понятным причинам хочется увидеть на месте, как именно функционирует станция или какое она оказывает влияние на атмосферу. Например, очистные системы станции по сжиганию отходов настолько мощные и эффективные, что выбросы в атмосферу сравнимы с выбросами пары десятков частных домов с печным отоплением”, — пояснил Кярмас.

Ируская электростанция, которой управлчет Enefit Green, представляет собой расположенную на границе Таллинна и Маарду станцию совместного производства, на которой в 2013 году начал работать энергоблок, использующий в качестве топлива смешанные бытовые отходы, за год он способен использовать до 250 000 тонн смешанных бытовых отходов. В качестве основного топлива на электростанции используются смешанные бытовые отходы и при необходимости природный газ. В качестве резервного топлива можно также использовать мазут. Электрическая мощность Ируской электростанции составляет 131 МВт, тепловая мощность — 618 МВт, а тепловая мощность в режиме совместного производства — 270 МВт. Ируская электростанция снабжает теплом сети центрального отопления Таллинна и Маарду.