15.08.2018, 20:40

Для работы в открывающейся в Финляндии аутлет-деревне не хватает 400 продавцов

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rus.delfi.ee
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Buduaari turg Saku Suurhallis
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Открывающаяся в Финляндии к рождественскому сезону аутлет-деревня Zsar Outlet столкнулась с неожиданной проблемой: не хватает людей, чтобы заполнить все новые рабочие места.

В деревне, разместившейся в Виролахти, открывается порядка 60 торговых точек, из которых две трети намереваются распахнуть свои двери уже в декабре. Первая в Финляндии аутлет-деревня нуждается как минимум в 400 работниках, передает Yle.

Магазины, торгующие международными брендами, одеждой, электроникой и товарами для дома, ищут продавцов, которые на разных языках смогут обслуживать иностранных клиентов.

"В аутлет-деревне хотят превратить шопинг в положительные впечатления, в эмоции. Поэтому продавцы должны быть искренне заинтересованы в людях и уметь не только рассказывать о товарах, но также поддерживать разговор с самыми разными клиентами, — отметила исполнительный директор агентства по найму персонала Protem Манне Тиенсуу.

Большинство вакансий в деревне предполагают полную трудовую занятость. Также магазины нанимают временных работников на вечерние смены и работу в выходные дни.

Для того, чтобы найти квалифицированных работников, рекрутинговое агентство обратилось за помощью в профессиональное училище Южного Кюменлааксо. Там уже обучали студентов для дальнейшей работы в аутлет-деревне, а осенью начнется новый курс по продажам и обслуживанию клиентов.

"В бутиках, торгующих последними новинками моды, недостаточно уметь красиво складывать рубашки. Продавец должен отлично знать свой товар, уметь рассказать о нем и заинтересовать клиента, причем на нескольких языках. В наш учебный курс входят языковые курсы, и мы поощряем студентов использовать даже небогатый словарный запас на чужом языке", — отметила менеджер аутлет-деревни Катья Андреев.

Курс продлится 12 недель, а для участия будут выбраны 50 лучших соискателей.

Помимо обучения, в Южном Кюменлааксо также запустят транспортный эксперимент: компания по региональному развитию Cursor будет поддерживать автобусные рейсы до Ваалимаа, предназначенные для работников аутлет-деревни. Сейчас туда тяжело добраться на общественном транспорте из соседних городов Котка и Хамина.

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