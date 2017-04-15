Для председательства Эстонии в ЕС госканцелярия закупит 5000 USB-презервативов

На время председательства Эстонии в Совете Евросоюза государственная канцелярия закупит 5000 т.н. USB-презервативов или блокировщиков данных, призванных следить за тем, чтобы по USB-кабелю передавалось только электричество, а не данные.
”Речь идет о подарках гостям, которые приедут к нам на время нашего председательства. Блокировщики данных — это устройства, блокирующие контакты USB, по которым передается информация. Контакты для течения электричества при этом остаются активными. Устройство позволяет также подзарядить мобильные телефоны в местах с небезопасными источниками тока, например, на чужом компьютере или станции по подзарядке”, — передает портал Geenius слова советника по цифровым решениям, связанным с председательством, Валдека Лаура.