Для председательства Эстонии в ЕС госканцелярия закупит 5000 USB-презервативов

SyncStopi USB-kondoom. (Foto: tootja)

На время председательства Эстонии в Совете Евросоюза государственная канцелярия закупит 5000 т.н. USB-презервативов или блокировщиков данных, призванных следить за тем, чтобы по USB-кабелю передавалось только электричество, а не данные.