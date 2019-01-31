Для повышения безопасности: государство хочет установить максимальный срок эксплуатации шин

"Год на дорогах начался трагически. В течение дня гололед может образоваться за минуты, что хочешь-не хочешь приводит к ситуации, когда водителям сложно оценить дорожные условия и выбрать соответствующую условиям скорость езды", — сказала руководившая работой комиссии министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон.

"Угрозу для жизней представляют старые автомобили, и все больше попадают в аварию автомобили с изношенными шинами. Мы хотим инициировать обсуждение и относительно срока использования шин — известно, что с течением времени шина теряет свои изначальные свойства и становится более жесткой, из-за чего трение ухудшается. Например, в Финляндии можно продавать шины, которым до пяти лет, и в Германии — до трех лет", — отметила Катри Райк.