Для повышения безопасности: государство хочет установить максимальный срок эксплуатации шин

Вчера в Министерстве экономики и коммуникации на заседании комиссии правительства по дорожному движению обсуждали трагическую ситуацию на дорогах, которая привела ко множеству ДТП. Министр внутренних дел Катри Райк предложила идею ограничить использование старых изношенных шин на дорогах.
"Год на дорогах начался трагически. В течение дня гололед может образоваться за минуты, что хочешь-не хочешь приводит к ситуации, когда водителям сложно оценить дорожные условия и выбрать соответствующую условиям скорость езды", — сказала руководившая работой комиссии министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон.
"Угрозу для жизней представляют старые автомобили, и все больше попадают в аварию автомобили с изношенными шинами. Мы хотим инициировать обсуждение и относительно срока использования шин — известно, что с течением времени шина теряет свои изначальные свойства и становится более жесткой, из-за чего трение ухудшается. Например, в Финляндии можно продавать шины, которым до пяти лет, и в Германии — до трех лет", — отметила Катри Райк.