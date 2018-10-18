Для линии Таллинн-Хельсинки закажут новое скоростное судно размером с Megastar(2)
Tallink и Rauma Marine Constructions заключили соглашение об общих намерениях на строительство нового судна.
Tallink и Rauma Marine Constructions заключили соглашение об общих намерениях на строительство нового судна.
В соответствии с соглашением, Tallink собирается заказать новое скоростное пассажирское судно, чтобы предлагать услугу на линии Таллинн-Хельсинки. Предположительная стоимость проекта — 250 млн евро, и новое судно будет построено в Финляндии, на судостроительном заводе Rauma. Судно должно быть готово к концу 2021 года. Объем проекта для судостроительного завода составляет примерно 1500 человеко-лет.
У нового судна будут двухтопливные двигатели, в качестве основного топлива судно будет использовать сжиженный природный газ (СПГ) и будет вмещать 2800 пассажиров.
Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Juhatuse liige
KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA
Tähtaeg: 28.10.2018
Head of sales, estonia
SÄHKÖLEHTO (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.