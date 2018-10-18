18.10.2018, 12:12

Для линии Таллинн-Хельсинки закажут новое скоростное судно размером с Megastar

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rus.delfi.ee
EST 7
Для линии Таллинн-Хельсинки закажут новое скоростное судно размером с Megastar
Foto: Tallink

Tallink и Rauma Marine Constructions заключили соглашение об общих намерениях на строительство нового судна.

В соответствии с соглашением, Tallink собирается заказать новое скоростное пассажирское судно, чтобы предлагать услугу на линии Таллинн-Хельсинки. Предположительная стоимость проекта — 250 млн евро, и новое судно будет построено в Финляндии, на судостроительном заводе Rauma. Судно должно быть готово к концу 2021 года. Объем проекта для судостроительного завода составляет примерно 1500 человеко-лет.

У нового судна будут двухтопливные двигатели, в качестве основного топлива судно будет использовать сжиженный природный газ (СПГ) и будет вмещать 2800 пассажиров.

Tallinn Hockey weekend
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