Для линии Таллинн-Хельсинки закажут новое скоростное судно размером с Megastar

В соответствии с соглашением, Tallink собирается заказать новое скоростное пассажирское судно, чтобы предлагать услугу на линии Таллинн-Хельсинки. Предположительная стоимость проекта — 250 млн евро, и новое судно будет построено в Финляндии, на судостроительном заводе Rauma. Судно должно быть готово к концу 2021 года. Объем проекта для судостроительного завода составляет примерно 1500 человеко-лет.

У нового судна будут двухтопливные двигатели, в качестве основного топлива судно будет использовать сжиженный природный газ (СПГ) и будет вмещать 2800 пассажиров.