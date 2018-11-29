Для курьерских фирм наступило самое занятое время в году

”В целом в конце года количество посылок стабильно растет, и уже задолго до праздников многим транспортным предприятиям требуется дополнительная рабочая сила, чтобы справиться с увеличившейся нагрузкой. Все заметнее становится, что Э-понедельник и Черную пятницу можно считать началом праздничного сезона, когда количество посылок значительно увеличивается”, — отметил исполнительный директор DPD Eesti Райнер Рохтла.

”С каждым годом жители Эстонии и местные онлайн-магазины все больше привыкают к получившей начало в США кампании скидок Черная пятница и проходящему за две недели до нее Э-понедельнику. Для нас эти дни означают старт праздничного сезона: объем заказанных во время кампании посылок очень велик. Чем ближе праздники, тем стремительнее растет и количество посылок”, — пояснил Рохтла. Например, непосредственно перед праздниками количество посылок, отправляемых через посылочные автоматы, увеличивается многократно. Во всем концерне DPD объем посылок в этот период увеличивается примерно на 20%, что означает доставку примерно 8 миллионов посылок в течение одного занятого дня.

Чтобы в праздничный период избежать уже привычных ”пробок” в посылочных автоматах, рекомендуется делать покупки онлайн заранее. ”Мы планируем каждый сезон с большим вниманием и стараемся учесть все варианты, чтобы избежать в период праздников любых отклонений или задержек. Цель — сделать так, чтобы во время праздников все клиенты получили свои товары и посылки своевременно и без опозданий. Для этого и созданы наши автоматы Pickup и услуга доставки от двери до двери”, — сказал Рохтла.