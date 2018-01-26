Для клиентов лояльных Telia домашний интернет будет в два раза быстрее

С помощью нового пакета Telia 1 компания Telia Eesti премирует лояльных клиентов, которые теперь могут получить домашний интернет со скоростью в два раза выше, не платя за это дополнительно, значится в пресс-релизе.



На этой неделе на рынке появилось новое решение Telia 1, которым могут воспользоваться как клиенты Telia, так и все, кто собирается ими стать.

Суть предложения Telia 1 заключается в том, что клиенты, которые уже пользуются или начинают пользоваться тремя основными услугами Telia (мобильный интернет, домашний интернет и Telia TV), могут без дополнительной платы получить домашний интернет со скоростью в два раза выше заказанной, а также два тематических пакета телеканалов (спорт и музыка).

По словам директора дивизиона частных клиентов Telia Eesti Хольгера Хальянда, появление Telia 1 — значительное событие на местном телекоммуникационном рынке.

”Впервые мы составили единый пакет из мобильных и домашних услуг, чтобы порадовать наших самых лояльных клиентов. Если клиент закажет у нас недостающую услугу и подключится к пакету Telia 1, он получит домашний интернет со скоростью в два раза выше, а также два пакета тематических каналов бесплатно. Этот же бонус распространяется и на клиентов, которые уже пользуются домашним интернетом, телевизионными услугами и мобильным интернетом Telia. Кроме прочего, Telia 1 значительно упрощает жизнь клиентов, поскольку они могут получить все необходимые услуги в одном пакете, оплачивая их единым счетом”, — добавил Хальянд.

Предложение пакета Telia 1 распространяется и на клиентов, пользующихся мобильными услугами Telia, когда счет за них оплачивает работодатель. В этом случае номер, оформленный на бизнес-клиента, должен пользоваться мобильным интернетом. Это первый случай, когда предложение для клиентов домашних услуг распространяется и на клиентов, которые используют SIM-карту работодателя.

В настоящее время пакет Telia 1 доступен для клиентов кабельного домашнего интернета. Также следует учитывать то, что двойные скорости домашнего интернета в рамках бонусов пакета Telia 1 предприятие сможет обеспечить только клиентам, по адресу которых это технически возможно.

Подробнее с пакетом Telia 1 можно ознакомиться на домашней странице Telia www.telia.ee.