19.11.2018, 18:20

Для иностранцев и их работодателей: в Ülemiste City открыли Международный дом


rus.delfi.ee
EST
Для иностранцев и их работодателей: в Ülemiste City открыли Международный дом
Фотограф Ардо Кальювее

Сегодня Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) в сотрудничестве с Mainor AS открыли в Ülemiste City единый центр услуг для иностранцев и работодателей, которые нанимают специалистов из-за рубежа, – Эстонский международный дом, где можно получить всю необходимую информацию и услуги, тем кто приехал жить и работать в Эстонию.

В приветственной речи министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист отметил, что Международный дом — это отличный пример сотрудничества государства и частного предпринимательства. "Мне очень приятно, что наконец-то у нас появилось место, которое заметно упростит адаптацию специалиста из-за рубежа в наше общество, сократив таким образом время и затраты предпринимателю, специалисту и государству", — сказал Таммист.

"Высококвалифицированных специалистов не хватает везде, Эстония борется за привлечение талантливых специалистов на работу в нашу страну наравне со другими Европейскими странами. Создание Международного дома поможет еще больше укрепить понимание того, что Эстония является государством с легким делопроизводством, и это может стать весомым аргументом для специалиста при принятии окончательного решения,”- сказал председатель правления Фонда содействия развитию предпринимательства Ало Иваск.

В городок Юлемисте-Сити, развитием которого занимается Mainor AS, и куда каждый день ходят на работу тысячи иностранцев, ощутили потребность в Международном доме уже давно. Предприятие Mainor было одним из инициаторов этой идеи. ”Специалисты из-за рубежа при устройстве на работу больше не должны бегать по разным инстанциям по всему городу, нужные услуги и консультацию они могут получить в одном месте. Это конечно очень важно для многих предприятий в Эстонии, успех которых зависит от слаженного зарубежного рекрутинга. Мы верим, что простое делопроизводство поможет сделать рабочую и жизненную среду Эстонии настолько желанной, что все больше высококвалифицированных специалистов захотят перебраться в нашу страну, — отметила председатель правления Mainor Кади Пярнитс. Создание Международного дома — это отличный пример сотрудничества государства и частного предпринимательства”.

Помимо консультационных услуг в центре будет предлагаться общеобразовательная программа: языковые кафе, мероприятия по интеграции и адаптации.

"Сегодня, 19 ноября, праздничное открытие Международного Дома, для клиентов мы откроем свои двери и начнем предоставлять услуги с 27 ноября”, — сказала Танк.

Новомодный центр услуг создан совместно с Фондом содействия развитию предпринимательства и Mainor. Развитием предлагаемых услуг в Международном доме занимались EAS, Mainor AS, Министерство Внутренних Дел, Налогово-таможенный департамент, Департамент полиции и Погранохраны и город Таллинн. Все консультационные услуги будут оказывать работники вышеуказанных департаментов, которые часть своего рабочего времени будут проводить в Международном доме.

Финансируется дом из средств Программы развития ИКТ, которой руководит Министерство экономики и коммуникаций, из бюджета которой на открытие дома выделено 150 000 евро.

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