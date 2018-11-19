Для иностранцев и их работодателей: в Ülemiste City открыли Международный дом

В городок Юлемисте-Сити, развитием которого занимается Mainor AS, и куда каждый день ходят на работу тысячи иностранцев, ощутили потребность в Международном доме уже давно. Предприятие Mainor было одним из инициаторов этой идеи. ”Специалисты из-за рубежа при устройстве на работу больше не должны бегать по разным инстанциям по всему городу, нужные услуги и консультацию они могут получить в одном месте. Это конечно очень важно для многих предприятий в Эстонии, успех которых зависит от слаженного зарубежного рекрутинга. Мы верим, что простое делопроизводство поможет сделать рабочую и жизненную среду Эстонии настолько желанной, что все больше высококвалифицированных специалистов захотят перебраться в нашу страну, — отметила председатель правления Mainor Кади Пярнитс. Создание Международного дома — это отличный пример сотрудничества государства и частного предпринимательства”.

Помимо консультационных услуг в центре будет предлагаться общеобразовательная программа: языковые кафе, мероприятия по интеграции и адаптации.

"Сегодня, 19 ноября, праздничное открытие Международного Дома, для клиентов мы откроем свои двери и начнем предоставлять услуги с 27 ноября”, — сказала Танк.

Новомодный центр услуг создан совместно с Фондом содействия развитию предпринимательства и Mainor. Развитием предлагаемых услуг в Международном доме занимались EAS, Mainor AS, Министерство Внутренних Дел, Налогово-таможенный департамент, Департамент полиции и Погранохраны и город Таллинн. Все консультационные услуги будут оказывать работники вышеуказанных департаментов, которые часть своего рабочего времени будут проводить в Международном доме.

Финансируется дом из средств Программы развития ИКТ, которой руководит Министерство экономики и коммуникаций, из бюджета которой на открытие дома выделено 150 000 евро.