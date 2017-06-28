Для доставки домой участников праздника песни и танца Elron запустит дополнительные поезда

2 июля Elron выведет на линию дополнительные вечерние поезда, которые после завершения мероприятия доставят участников праздника песни и танца из Таллинна в Тарту и Вильянди, сказано в пресс-релизе Elron.

”Мы добавили на наши наиболее заполненные линии более поздние отправления. Праздник песни и танца привлекает людей со всей Эстонии, и нам было важно, чтобы прибывшие на праздник из дальних уголков страны люди смогли бы насладиться праздником до самого его завершения”, - пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Многие из участников праздника песни и танца выбрали в качестве транспортного средства именно поезд”, - добавил Конго.

Дополнительный поезд с Балтийского вокзала отправится в Тарту 2 июля в 21:46. До станции Тапа он сделает остановки в Китсекюла и Юлемисте, а после Тапа будет останавливаться на всех остановках. Поезд прибудет в Тарту в 00:07.

После праздника до Вильянди можно будет доехать на отправляющемся в 22:02 в Тюри поезде, который в этот раз продолжит свой путь до Вильянди. Поезд будет останавливаться на всех остановках и доберется до пункта назначения в 00:28.

До 2 июля участники праздника песни и танца при предъявлении браслета участника смогут ездить в пределах города Таллинна бесплатно.

Расписание движения как обычных, так и специальных поездов можно найти в поисковой системе расписания Elron (www.elron.ee).