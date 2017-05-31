Для домоседов: SEB предлагает консультирование посредством видеозвонка

Начиная с мая месяца SEB предлагает своим клиентам возможность получить консультацию по вопросам кредитования, инвестирования, сбережений и пенсионных накоплений посредством видеозвонка.

Доступная в течение долгих лет только в конторе банка услуга теперь может быть легко испробована как живущими в Эстонии клиентами банка, так и нашими соотечественниками проживающими или находящимися за границей, сообщает SEB.

"Консультирование посредством видеозвонка SEB будет интересно прежде всего тем нашим клиентам, которые ценят удобство, так как теперь со своим банком можно связаться как находясь на даче, на пляже, так и в аэропорту в перерыве между полетами. Едиственным условием является наличие интернета и готовность клиента к общению”, — делится своим впечатлением о новой услуге Член правления, руководитель сферы розничных банковских услуг и технологии Айнар Леппянен.

Результатом нововведения станет улучшение доступности банковских SEB услуг и их более удобное использование. Для частного клиента использование услуги не требует установки дополнительного программного обеспечения.