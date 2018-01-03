Длинные выходные на четверть улучшили прошлогодний рекорд автобусных перевозок

За время праздников количество пассажиров на внутреэстонских линиях выросло на 24% в сравнении с прошлым годом, а билеты на дополнительные рейсы выкупались заранее в предварительной продаже.

Согласно данным Lux Express, самая большая востребованность автобусов была в предрождественские дни и в последний рождественский день. Также накануне и в первые дни нового года активность пассажиров была выше обычной. Самая большая нагрузка была на линии Таллинн-Тарту, где большинство билетов были выкуплены заранее в предварительной продаже, а общее число пассажиров на линии в последние две недели года превысило 30 000 человек.

”Мы предвидели рост спроса, потому что все больше людей предпочитает взамен автомобилю удобный автобус. Именно поэтому в праздники мы добавили на линии Таллинн-Тарту около 1000 дополнительных мест, чтобы по возможности большее число пассажиров смогли отправиться в поездку”, — сказал коммерческий руководитель Lux Express Мярт Сибрик, по словам которого в праздничные дни пассажиров обслуживали все свободные автобусы и водители Lux Express.

”Мы искренне благодарны нашим посвященным водителям, которые были готовы перевозить пассажиров и во время праздников, когда многие люди и не помышляют о работе”, — поблагодарил Сибрик. Так, например, 31 декабря накануне нового года на работе была пара Кайри и Лейно, которые оба трудятся водителями — они смогли встретиться на линии Таллинн-Тарту, когда сделали специальную остановку и, к радости пассажиров, обменялись объятиями, и новогодними пожеланиями.

Несмотря на большую нагрузку, минувшие праздники прошли для Lux Express безопасно и мирно. ”Обратная связь от водителей была очень позитивной, и в наших автобусах царило мирное праздничное настроение. Также мы заметили, что недавняя кампания по использованию ремней безопасности принесла свои плоды — после напоминания водителей пассажиры тщательно пристегиваются своими ремнями безопасности”, — рассказывает Сибрик. Он напоминает, что зимой дорожные условия сложные, и поэтому стоит помнить о том, что безопасную езду помимо профессионализма водителей и технического состояния автобусов обеспечивают и сами пассажиры, соблюдая установленные требования.